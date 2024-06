El resbalón de Isabel Pantoja al desvelar el sexo del bebé de su sobrina Anabel

Por otro lado, la relación de Isabel con sus propios hijos, Kiko Rivera e Isa P, sigue siendo un tema recurrente en los medios. Aunque la tonadillera no tiene una relación cercana con ellos, su conexión con su sobrina Anabel es más sólida y significativa. Además, sus hijos han mencionado recientemente que Isabel no ejerce como abuela. De hecho, Isa comentó hace poco: «Me dolería que mi madre ejerciera de tía abuela cuando no lo hace de abuela». Lo cierto es que para Isabel Pantoja, su sobrina Anabel es como una hija más, por lo que esto no sería extraño.