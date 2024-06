La brutal respuesta de Isa Pantoja a las palabras de su madre: “Menos dedicatorias y más llamadas”

Después del revés de salud por el que no pudo contener las lágrimas delante de sus más 700 mil seguidores de Instagram, Isa Pantoja ha entrado este martes en directo al programa Vamos a ver. A lo largo de la conversación, más allá de reconocer que se encontraba mucho más tranquila, la joven también ha querido pronunciarse, de manera implacable, sobre las palabras de su madre pronunciadas durante su último concierto en Almería, con las que recordó con cariño a los cuatro nietos que tiene.

«Es que lo veo un poco absurdo. No tengo otro tipo de contestación. Me parece absurdo que haga esas reflexiones allí delante de la gente cuando a mí no me ha llamado ni me preguntado por ellos. […] Me pone de muy mala leche estas cosas», comenzaba a decir la esposa de Asraf Beno. Aunque en un principio prefería no hablar de más sobre el tema, Isa terminaba la conversación con los colaboradores del matinal con una clara y contundente respuesta: «No lo quería decir, pero lo voy a decir. Menos dedicatorias en los conciertos y más llamadas por teléfono», sentenciaba.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

En cuanto a la ruptura de amistad de la tonadillera y Mariló de la Rubia, con Agustín Pantoja de por medio, Isa también ha sido muy clara: «Si Agustín hace algo es porque mi madre lo sabe. Ella es completamente consciente y está donde quiere estar y con quien quiere estar», concluía.

La dedicatoria de Isabel Pantoja a sus nietos

El pasado fin de semana, la intérprete de Marinero de luces consiguió llenar la Plaza de Toros de Almería en el enclave de su gira 50º aniversario. Fue precisamente en este lugar donde la cantante quiso mandar un mensaje especial e inesperado a sus cuatro nietos. Lo hizo antes de cantar la canción Hasta que se apague el sol, cuya letra le dedicó a los pequeños junto con unas palabras que llamaron la atención de todos los presentes: «Esta canción va dedicada a mis cuatro. No hace falta que diga nada más. A mis cuatro», decía.

Isabel Pantoja, durante su concierto en Almería. (Foto: Gtres)

Cuando llegó al estribillo, la cantante no pudo evitar que su voz terminara quebrándose: «Yo jamás voy a dejarte, para siempre voy a amarte, hasta que se apague el sol», cantaba mientras se mostraba visiblemente emocionada por el momento.

Su nuevo papel como tía abuela

A estas últimas palabras de madre e hija se suma el embarazo de Anabel Pantoja. Tal y como ha mostrado en sus propias redes sociales, la tonadillera está muy contenta de recibir al nuevo miembro de la familia, algo de lo que también quiso pronunciarse Isa en el programa de Mediaset mencionado.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

«Me dolería que mi madre ejerciese de tía abuela cuando no está actuando de abuela. Me dolería… es más, me joder**. Más allá de eso, ojalá sigan teniendo ese contacto», reflexionaba tajantemente. Y es que Isa no tiene esperanzas en que este bebé consiga terminar con las brechas familiares que existen en el clan: «Mi madre ya tiene nietos y si ellos no lo han hecho, no creo que esto lo cambie mucho. Ojalá sea así», decía.