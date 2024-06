Kiko Rivera sorprende confesando que echa de menos a su madre y a sus hermanos

Si hay algo que caracteriza a Kiko Rivera es la naturalidad y la sinceridad con la que siempre ha contado sus sentimientos públicamente, y el contenido de sus redes sociales es una gran prueba de ello. Sin ir más lejos, sorprendiendo a propios y extraños, el pasado miércoles, 19 de junio, el DJ publicaba un carrusel de fotografías familiares junto a un texto en el que confesaba echar de menos a su madre y a sus hermanos pese a la nula relación que actualmente mantiene con todos ellos.

«Hoy estuve viendo algunas fotos del pasado y no pude evitar emocionarme. A veces aunque las cosas no vayan bien, no significa que no eches de menos. Aquí os dejo algunas», escribía en el inesperado post. En la primera imagen, el hijo de la tonadillera aparece cuando aún era un bebé al lado de sus dos hermanos mayores por parte de padre: Cayetano y Francisco Rivera. Cabe destacar que, aunque algunos movimientos han dejado entrever que con la ex pareja de Eva González, Kiko sí que sigue manteniendo contacto, lo cierto es que no hay nada que señale que ocurra lo mismo con Francisco.

Cayetano Rivera Ordóñez y Francisco Rivera Pantoja durante el festival de música Bull Race 2016. (Foto: Gtres)

De hecho, fue el propio diestro el que, durante una reciente entrevista en el programa ¡De viernes!, confesó que no tenía ningún tipo de relación ni con él ni con Julián Contreras, su otro hermano: «Ya uno se cansa de intentarlo. Tenemos educaciones e ideas distintas. No les deseo nada malo, pero yo creo que el tiempo pone a todos en su sitio», decía.

Francisco Rivera en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

La segunda fotografía de las publicadas tal vez sea la más llamativa de todas. Y es que es una instantánea en la que posa junto a su madre, Isabel Pantoja. Por todos es sabido que el intérprete de Mambo no mantiene ningún tipo de contacto con su madre a día de hoy con motivo de la desigual gestión que supuestamente llevó la cantante sobre los objetos personales del fallecido Paquirri. Desde entonces, la ruptura entre la progenitora y su único hijo ha acaparado gran parte de los titulares de nuestro país. No obstante, no deja de extrañar que ahora, en medio de la polémica familiar con Mariló de la Rubia y Agustín Pantoja, Kiko Rivera haya querido recordar a la artista.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera en Fuengirola. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, Isa Pantoja, su hermana pequeña, también ha aparecido en este inesperado recordatorio. Kiko ha publicado una imagen en la que tiene cogida en brazos a la colaboradora de Vamos a ver en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Aunque su relación siempre ha estado marcada por los altibajos, lo cierto es que, actualmente, no mantienen ningún tipo de contacto. Tanto es así que el cantante no acudió a la boda de Isa con Asraf, celebrada el pasado mes de octubre.

Kiko Rivera e Isa Pantoja en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Además de los mencionados, Kiko también ha compartido diferentes imágenes de su infancia, las cuales dejan entrever que, además de las personas mencionadas, también echa de menos su niñez. Sin embargo, pese a todo, la pregunta más repetida acerca de este sorprendente movimiento por parte de Kiko Rivera en el universo 2.0. es, ¿estará dispuesto a limas asperezas y a hacer borrón y cuenta nueva?