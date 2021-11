El nuevo plan de Isabel Pantoja: medita dejar Cantora para mudarse a Madrid

Nuevas noticias en torno a Isabel Pantoja. La actualidad en el clan no se detiene y ahora es la matriarca la protagonista con una información de calado. Su plan de vida podría estar a punto de virar 180 grados con un cambio de timón que modificaría por completo su día a día. Asimismo, después de ser vista viajando hasta Huelva para rezar a la Blanca Paloma se ha dado a conocer que la cantantes se ha desplazado a otro lugar de Andalucía. Todo ello mientras su hermano Agustín se afana en mejorar la situación financiera de una Isabel que ha tomado una decisión que cambia su futuro.

Cristina Tárrega ha anunciado en exclusiva en El Programa de Ana Rosa que Isabel Pantoja ha tomado una decisión que apunta a tener efectos inmediatos: «Es estupenda para los medios si llega a un acuerdo con las personas que tiene que llegar», ha comenzado cebando para después contar con detalle de qué se trataba. Según la versión de la colaboradora, Isabel Pantoja estaría pensando en mudarse a Madrid: «Ha visitado varias casas en la capital. No tiene por qué ser comprada, podría ser alquiler». Tárrega desvela que el deseo de la tonadillera es vivir ahí con su hermano. Enseguida, los colaboradores han aludido a que debería vender antes algunas propiedades para obtener liquidez.

Por otro lado, Paloma García-Pelayo ha contado que «ha habido más salidas aparte de la que hizo a la aldea de El Rocío. El otro desplazamiento ha sido a Fuengirola, donde pasó un tiempo. Quizá para preparar la casa porque tiene que venderla o simplemente para hacerla una visita».

La periodista cuenta que «en estos viajes siempre está acompañada por dos o tres buenas amigas y no de Agustín Pantoja, que podría estar manteniendo reuniones fuera de Cantora para intentar negociar y/o parar deudas, algo que según la periodista está resultando infructuoso por el momento: «No le está yendo nada bien».

Está bien recordar que Paloma García-Pelayo expuso en Look unos datos exclusivos en forma de testimonio que hablaban de lo axfisiante de las deudas de la intérprete de Así fue : “Necesita vender. Lleva casi un año sin pagar la hipoteca de Cantora. Los chinos no pagan y ella no dispone de 12.000 euros para la cuota (…) queda aún algo más de un millón de euros pendiente y 10 cuotas impagadas. El banco podría ejecutar en cualquier momento”. Hablaba por entonces de la ausencia de ingresos de Pantoja.

En la familia se ha generado un caldo de cultivo tras las palabras de Kiko Rivera en Sábado Deluxe y, sobre todo, de las de Isa Pantoja esta semana. La hija pequeña de la artista estalló contra su hermano e hizo un aplaudido discurso. Marisa Martín Blázquez conoce cómo le han sentado a Kiko Rivera estás declaraciones: «Está muy disgustado y enfadado con Isa Pantoja tras sus declaraciones, cree que cada vez está más lejos de su familia. Su núcleo son sus hijos, su mujer e hijas», ha apuntado.