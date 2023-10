El perfume más famoso de Chanel ha sido venerado por tantas personas a lo largo de su creación en 1921 que podría decirse que es una de las fragancias más apreciadas y populares a lo largo del planeta. Sin embargo, si hay dos personas que mostraban especial afecto por el característico olor de nº5 eran la actriz Marilyn Monroe y la reina Isabel II de Inglaterra. Curiosamente, ambas nacieron el mismo año, en 1926, y aunque las dos llegaron a lo más alto dentro de sus respectivas carreras, lo cierto es que sus biografías fueron de lo más diferentes, aunque no por separado. Los dos iconos pudieron conocerse a la edad de 30 años en un encuentro que pasaría a la historia.

Sucedió en Londres durante el estreno de la película The Battle of the River, y llegó a ser de lo más comentado por el pronunciado escote que por entonces llevaba la actriz estadounidense para saludar a la reina. Y es que el protocolo de la Casa Real británica dictaba que ninguna mujer podía conocer a la monarca con prendas de tal índole. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que a la llamada ‘ambición rubia’ le gustaba romper las normas allá por donde fuere.

En cuanto a sus gustos personales, Marilyn fue de lo más visual cuando declaró en una entrevista: «Solo duermo con unas gotas de Chanel nº5». Esa frase, pronunciada en 1952, no solo pasó a la posteridad sino que disparó las ventas del perfume en todo el mundo. Y es que todo lo que tocaba la intérprete se convertía en oro, a pesar de que su carrera como actriz no llegara a conquistar del todo a la crítica. Protagonista de películas como La tentación vive arriba, Con faldas y a lo loco y Los caballeros las prefieren rubias, fue mayor su repercusión social y su emblemático paso a la historia como icono pop de la época.

Y precisamente fue también en 1952 cuando Isabel II se coronaba reina de Inglaterra, llegando a ser una de las personas más queridas en Reino Unido. Si bien la monarca era de lo más discreta en cuanto a gustos personales, fue a través de la publicación de una nota personal de Su Majestad como se pudo conocer su gusto por el perfume de Chanel. Dirigida a Frederick Arthur Montague Browning, un militar británico que fue esposo de de la novelista Daphne du Maurier, en ella la reina le agradecía que le hubiese regalado esta fragancia por su cumpleaños. Además, en la misma le confirmaba que ya la estaba usando y que era precisamente lo que estaba buscando.

Convertida en un símbolo de feminidad y elegancia, Chanel nº5 ha sido siempre una fragancia relevante dentro de la firma francesa, tanto por su éxito como por su longevidad. Su fórmula, como todas las de las grandes creaciones, es un secreto y ha conseguido permanecer más de 100 años en el mercado. Además, tener embajadoras como Marilyn Monroe o la mismísima Isabel II han hecho revalorizar este producto a lo largo de los años. Prueba de ello es que sigue siendo una de las más buscadas en la actualidad.