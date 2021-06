Isabel Díaz Ayuso vuelve a ponerse delante de las cámaras con una nueva participación en un programa de televisión. Si María Teresa Campos la subió hace unos meses a su ‘Campos Móvil’, ahora es Bertín Osborne quien ha podido entrevistar a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid. Esto supone el regreso de ‘Mi Casa es la Tuya’ tras seis meses de interrupción y tras publicarse que Mediaset no tenía pensando renovar el contrato con el programa que dirige el cantante de rancheras.

¡¡Vuelve @micasaeslatuya!! El viernes me recibió @idiazayuso en Madrid y pudimos hablar de todo tranquilamente. Próximamente podréis verlo en @telecincoes pic.twitter.com/gjQwjWIOcr — Bertín Osborne (@BertinOsborne) May 31, 2021

Todavía se desconoce la fecha de emisión de la entrevista, pero Telecinco ya ha dejado algún que otro adelanto en forma de cebo. En él se ve a una Isabel Díaz Ayuso muy desenfadada y con ganas de bromear junto a Bertín: «Oye, niño. Estoy muy cansada. Me habías dicho que era un rato y llevamos aquí ya no sé la de horas», le reprochaba.

Ni corto ni perezoso, el presentador echaba la culpa a su invitada: «Si es que no te callas ni debajo del agua (…) no paras de hablar», decía entre risas. La presidenta le contestaba: «Bueno, te quejarás, que te lo he contado todito. Todo, todo», advirtiendo de que la entrevista promete auténticos momentazos llenos de sinceridad». Ayuso se interesa por el día de emisión «Y esto, ¿Para cuándo sale, dices?». A lo que Osborne contesta: «Ya mismo, lo vamos a sacar ya mismo».

La política de la que todo el mundo habla.@IdiazAyuso recibe a @BertinOsborne en un especial de @micasaeslatuya. Próximamente, #MiCasaAyuso en @telecincoes📍 pic.twitter.com/MW2O993pqz — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 31, 2021

Entre otras cosas, la entrevistada hablará de algunos de sus momentos profesionales, algunos exitosos y otros no tanto, así de sus sensaciones ahora que hace un mes que arrasó en las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso está en un momento de dulce. Este pasado 31 de mayo recibió el Premio Cubí, entregado por la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre), y se lo quiso dedicar a los 31.000 empresarios del sector hostelero de la región «que han mantenido abierto su bar, su tasca o su restaurante en momentos difíciles». Después estuvo cenando con Ana Rosa Quintana.

🏅 @IdiazAyuso recibe el Premio Cubí, otorgado por la Federación de Cocineros y Reposteros de España, por su apoyo a la hostelería. 👉🏻 La presidenta dedica el galardón a los 31.000 hosteleros de la región.#PremiosCubi 📑 https://t.co/429K0gZ6fC pic.twitter.com/JsxmEU9S9A — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 31, 2021

En lo que a Bertín Osborne respecta, el presentador vuelve a ponerse al frente de su programa fetiche por primera vez desde que se separase de Fabiola Martínez. Un regreso a Mediaset ya como hombre soltero. La visita de Isabel Díaz Ayuso se sumará al elenco de políticos que ya han sido entrevistados por el artista: Santiago Abascal, Pablo Casado o Albert Rivera. En los próximos días se emitirá esta esperada entrevista.