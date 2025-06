El clan Pantoja vuelve a estar en el centro de la polémica debido a la Primera Comunión de Ana, la primogénita de Kiko Rivera. Aunque sus padres han dejado constancia de que la menor pasó un gran día junto a sus seres queridos, lo cierto es que las ausencias a este evento familiar han empañado este acontecimiento. El primogénito de Isabel Pantoja, que suele expresar sus emociones en redes sociales, utilizó esta herramienta para poner sobre la mesa que no había sentido el apoyo de algunos de los suyos en este día tan importante para su hija. Es por ello que Isa Pantoja, su hermana, se ha dado por aludida y ha contestado sin tapujos a su hermano.

Isa Pantoja enumera los desplantes de su hermano

Horas después de que su hija Ana recibiera su Primera Comunión, el marido de Irene Rosales ha compartido varios mensajes en redes sociales que han preocupado a sus seguidores y a sus allegados ya que hasta hace unos días, el pequeño de los Rivera aseguró que estaba en uno de los mejores momentos de su vida. Sin embargo y lejos de la realidad, se sinceró sobre sus verdaderas emociones tras el último desplante de miembros de su familia.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Primera Comunión de su hija Ana. (Foto: Instagram)

Sobre ello se ha pronunciado Isa Pantoja, que ha reaccionado a los mensajes de su hermano en el universo 2.0: «Él es muy dado, o era muy dado, a tener ese tipo de momentos en los que de repente se le va el dedo, empieza a decir no quiero estar en redes sociales y normalmente es porque ha habido un acontecimiento que le ha hecho decir no puedo más».

Tras ello, la colaboradora de La familia de la tele ha explicado que no entiende por qué el Dj se ha sorprendido sobre la ausencia de su madre en la Primera Comunión de Ana. «Él no puede esperar nada de nuestra madre ya. Yo sé que él no es que la eche de menos todos los días, él ya ha entendido que no va a estar en ciertos momentos. Te das cuenta de que hay una persona que está viva, que es la abuela, que es un figura importante para los niños en la infancia y no está pudiendo estar porque no lo desea. Es muy duro darse cuenta… no le tengo nada que reprochar ni él a mí tampoco», ha comentado.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja e Isa Pantoja en Semana Santa. (Foto. Gtres).

En cuanto a la relación con su hermano, Isa ha dejado claro que a pesar de que coincidieran en Canarias por el ingreso de Alma, la hija de Anabel Pantoja, no se ha producido un acercamiento entre ellos: «No creo que me eche de menos a mí. Creo que a quien echa de menos es a mi madre. Al final, es verdad que quienes más sufren son los niños, cuando no debería ser así. Pero es inevitable». Además, ha recordado, tras explicar que lo que realmente duele es que los primos no tengan relación entre sí, las veces en las que no ha contado con su familia, como fue en su boda con Asraf Beno o en la Primera Comunión de su hijo Alberto que tuvo lugar el pasado año.