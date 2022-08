Isa Pantoja, dispuesta a volver a convertirse en madre muy pronto

En los últimos meses, podría decirse que Isa Pantoja se ha convertido en uno de los personajes televisivos más queridos del panorama nacional. Y es que, en medio de la guerra protagonizada por Kiko Rivera e Isabel Pantoja, la joven está prefiriendo mantenerse en un segundo plano, ciñéndose a hablar en televisión y en redes sociales únicamente de lo que a ella le concierne. Eso es lo que ha ocurrido en esta última ocasión, cuando la colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha llevado a cabo, a través de su Instagram, un “preguntas y respuestas” en el que ha hablado largo y tendido sobre su lado más íntimo y sobre sus planes de futuro.

Estando a punto de cumplir cuatro años de relación sentimental con Asraf Beno, Isa Pantoja lo tiene claro: quiere ampliar la familia. Así lo ha desvelado ella misma en su red social, respondiendo a la pregunta sobre planes de maternidad a corto plazo: “Tengo ganas sí”, confesaba en redes sociales. De esta manera, la influencer daría un hermanito -o hermanita- al pequeño Albertito de 8 años, fruto de su anterior relación sentimental con Alberto Isla: “Sé lo que es ser madre desde hace ocho años y no lo cambio por nada. Por eso aprovecho todo el tiempo que tengo en mi día para estar con él. Me lo llevo a sitios conmigo, a todos los viajes con nosotros (…) Mi único capricho es el colegio de mi hijo. Lo mejor que le voy a dejar en vida es su educación”, recalcaba, dejando entrever que se ha privado de ciertas cosas para poder asegurar un futuro cargado de éxito a su hijo.

No obstante, y aunque tiene ganas, Isa no tiene prisa de volver a convertirse en madre, razón por la que prefiere llevar a cabo otros proyectos antes, como por ejemplo, el de terminar su carrera de Derecho: “Si dejo la tele sería completamente por vocación”, afirma, aunque no es algo que tenga pensado hacer por el momento, habiéndose acostumbrado a la vida mediática: “Antes no me gustaba, pero comprendía que reportaba más cosas positivas que negativas. Al final he sabido encajar de laguna u otra manera, y creo que he llegado un poquito a vuestros corazones (…) Me aporta todo lo que necesito. Siempre con los pies en el suelo, pues lo he visto desde niña y no conozco vida que no sea esta”, zanja, dispuesta a afrontar nuevos retos frente a las cámaras.

Pero eso no significa que la hija de la tonadillera haya dejado de lado su lado más personal, estando dispuesta incluso a darse el “sí, quiero” con el exconcursante de Gran Hermano VIP en un futuro no muy lejano: “Quería dar un tiempo para que se arreglaran las cosas y que todos estuviéramos más tranquilos. Pero es que así me pueden dar las mil y una noches”, comenzaba explicando, dando un toque de humor al hacer referencia los continuos enfrentamientos familiares que existen dentro del clan Pantoja, y teniendo claros sus sentimientos con respecto a Asraf.