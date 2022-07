Isa Pantoja blinda la orientación sexual de su madre tras la polémica del Orgullo

“Hoy se ha hecho realidad, y vuestro orgullo es MÍ orgullo, porque sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí, no estaría aquí de pie”. Con esas palabras, Isabel Pantoja dio pistoletazo de salida a su intervención en el Orgullo de Madrid 2022. Una aparición cargada de emociones y sentimientos a flor de piel, la cual probablemente la tonadillera no llegó a imaginar que estaría marcada por la polémica de su discurso.

En esta última semana, muchos han sido los rostros conocidos y seguidores de la intérprete de Marinero de luces que han querido dar su opinión sobre el difuso mensaje que ésta quiso transmitir durante su intervención en plena Plaza de España. Y es que, mientras que varias personas están de acuerdo en que la artista únicamente quiso mostrar su apoyo al colectivo, otros creen que su testimonio podría haberse tratado de una salida del armario al más puro estilo María del Monte en Sevilla. Algo que ha querido aclarar su hija, Isa Pantoja, que durante este mismo mediodía ha sido captada por las cámaras de Gtres en los aledaños de Telecinco, donde ha tenido oportunidad de justificar las declaraciones de su progenitora: “No tiene que decir ni que sí ni que no”, comenzaba explicando, dejando entrever que poco le importaba la orientación sexual de su madre mientras fuera feliz: “Yo también diría que me siento muy orgullosa de estar allí, y que la bandera me representa, que es un signo de igualdad para todos y que todos podemos querer a quien nos dé la gana”, confesaba, zanjando así un tema que ha formado parte de la parrilla mediática durante los últimos días. Por si fuera poco, la influencer también ha querido expresar su apoyo hacia la relación que ha iniciado su prima Anabel con Yulen Pereira en Honduras: “Yo apuesto por ellos, ya lo dije, me creo la relación y espero que sigan juntos, que estoy convencida de que sí”, confiaba, haciendo referencia a la vida que les espera a ambos concursantes de Supervivientes una vez finalice el reality de manera definitiva.

De esta manera, la colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha puesto punto final a un tema que no parece estar gustando nada a Isabel Pantoja. Y es que, según desvelaba Paloma García-Pelayo el pasado día 12 de julio en el espacio de las mañanas de Telecinco, la tonadillera estaría “atónita y enfadada” desde que la polémica sobre su sexualidad se ha convertido en tema principal del país. Y es que, la periodista aseguró que la cantante “es consciente de que el público LGTBIQA+ es fiel desde hace muchos años y simplemente fue un comentario por empatía y por el aprecio que les tiene”, indicaba, habiéndose enterado de las aparentes dudas que había ocasionado su aparición por medio de redes sociales: “Ella canta el viernes noche y después se va a un local con amigos donde se entera de todo y se empieza a sentir molesta porque se le compara con las declaraciones de María del Monte de hace unos días”, sentenciaaba la comunicadora.