Isa Pantoja se alía con Jorge Javier y le da la estocada definitiva a su madre

Isa Pantoja ha vuelto a los brazos de Jorge Javier, el máximo enemigo de su madre y el que será su padrino de boda. Porque, si algo ha dejado claro la hermana de Kiko Rivera, es que tiene criterio suficiente como para elegir de quién rodearse, le pese a quien le pese. Actualmente, la colaboradora de Telecinco no tiene relación con la tonadillera y, aunque ha asegurado que siempre va a estar a su lado cuando la necesite, no ha dudado en darle la estocada definitiva fichando por Cuentos chinos.

La futura mujer de Asraf Beno ha reaparecido en las inmediaciones de Mediaset de la mano del que fuera presentador de Sálvame. Una invitada muy especial que pasa a las listas del espacio televisivo en calidad de colaboradora, como así ha anunciado el conductor en su tercera semana de emisión. «Isa P se une al equipo de Cuentos chinos como cuentista», una frase con la que ambos han pasado a fundirse en un caluroso abrazo que, seguro, no ha sentado nada bien a la tonadillera desde la intimidad de Cantora. Pues, cabe recordar que entre la intérprete de Marinero de luces y el ‘Rey Midas del entretenimiento’ solo hay tensión, mala sintonía y un pasado cargado de desplantes.

Isa Pantoja y Jorge Javier en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

La última vez que esa pésima relación se hizo notable fue durante la intervención de la cantante en El Hormiguero. Después de unos años alejada del foco mediático, recluida por deseo propio en su casa y sin pisar la televisión nacional, Isabel Pantoja reaparecía en el plató de Pablo Motos, dando la última puñalada a Jorge Javier, el que fue su entrevistador en aquellos tiempos en los que la artista formaba parte de la prensa del corazón. Un movimiento que el presentador no quiso pasar por alto. «Oye Pablo, que te vi con la Pantoja, que no me quedó claro si iba a ir a la boda de su hija o no. Y claro, como yo soy el padrino, pues es para ir a recogerla antes por Cantora, pero como no me coge el teléfono…», escribió en la misiva.

Isabel Pantoja en ‘El Hormiguero’ / Gtres

Un dardo que recordó a aquel año en el que la cantante tuvo que escoger entre Jorge Javier y Pablo Motos y se decantó por el segundo, dando la espalda al que presuntamente era su amigo. Entonces, el presentador de Sálvame también tuvo unas duras palabras para ella, en esta ocasión sin humor ni ironía: «Si usted está enfadada conmigo, me llama y me lo dice, pero si lo que quería era que yo me enterara de algo, de que usted y yo hemos roto relaciones desde hace tiempo, no hacía falta lo de ayer. ¿Usted cree que hacía falta? ¿Hacía falta actuar con semejante desprecio hacia alguien? ¿Necesitaba humillar a alguien así? ¿Le gusta actuar así? ¡Le gusta tratar así a la gente que la ha ayudado en alguna ocasión? Probablemente sí, por eso se encuentra tan sola».