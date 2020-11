Cada concurso de Mediaset es una sorpresa. La última ha sido cuando la cadena ha proporcionado la opción a Isa Pantoja de abandonar por unos días ‘La casa fuerte 2’ para poder estar junto a Isabel Pantoja. Esta decisión de la directiva tiene que ver con el duro episodio que está viviendo la artista debido a las numerosas declaraciones que han ido saliendo desde que Kiko Rivera asistió al especial ‘Cantora: la herencia envenenada’. En la última gala del reality donde se encuentra Isa P junto a su pareja y futuro marido, Asraf Beno, tuvo lugar la notificación en forma de carta donde la influencer se enteró de esta condición que podría disfrutar si quisiera.

Al recibir esta inesperada e improvidada noticia, Isa P se sinceró ante un Asraf Beno que «no sabía si reír o llorar ante esta situación». Un gesto que ha sido de lo más comentado al no mostrar empatía hacia su pareja. Por su parte, la hermana de Kiko Rivera expresó que no podía vivir todo el rato con lo mismo y que tenía que centrarse en el concurso. «Mi cabeza dice que no vaya por mi salud mental, pero mi corazón dice que sí», confesaba.

Este sábado ‘Socialité’ ha conocido en exclusiva la esperada respuesta por parte de Isa Pantoja sobre si finalmente acudirá a los brazos de su madre para darle todo su apoyo. «Isa Pantoja ha decidido no salir de ‘La casa fuerte’», han sido las palabras de una compañera del programa que se encontraba a las puertas de Cantora. De esta manera, la intérprete de ‘Marinero de luces’ vuelve a quedarse completamente sola junto a su hermano Agustín y su madre, Doña Ana, ya que tiene muchos frentes abiertos tanto dentro de su familia como con la familia Rivera Ordóñez.

En esta guerra mediática, Isa P ha decidido mantenerse en un segundo plano sin posicionarse ni de parte de su madre ni de su hermano. De manera que, tendrá que seguir concursando mientras siguen lloviendo críticas a su pareja, ya que en todo momento ha mostrado una actitud egoista cuando Isa se ha sentido abatida por la situación familiar. El exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ solo se ha preocupado por él mismo sin mostrar ningún tipo de comprensión hacia la que supuestamente será su futura mujer.