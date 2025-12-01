El irónico comentario de Cayetano Rivera que no gustará nada a Gemma Camacho

Francisco Rivera y Lourdes Montes celebraron el bautizo de su hijo menor el pasado viernes, 28 de noviembre. El pequeño Nicolás recibió el sacramento en la iglesia Santa Ana de Sevilla y hasta allí se desplazaron familiares y amigos del matrimonio para disfrutar de este especial día, entre los que se encontraba Cayetano Rivera. El diestro era uno de los invitados más esperados de la jornada después de conocerse que había limado asperezas con su hermano. Además, su presencia también era clave, ya que se encuentra en el punto de mira después de los incidentes que ha protagonizado en los últimos meses. Entre ellos, el accidente de tráfico ocurrido hace tan solo unas semanas y su altercado con la policía el pasado verano en una conocida hamburguesería de Madrid.

A esto se suma su situación sentimental, la cual no para de acaparar titulares desde que decidió poner punto final a su relación con Maria Cerqueira. De hecho, hace tan solo unos días, ha sido relacionado con la periodista Gemma Camacho, actual reportera de El tiempo justo. Es por ello por lo que, como no podía ser de otra manera, los reporteros encargados de cubrir el bautizo no dudaron en preguntarle sobre el tipo de relación que mantenían, algo que provocó que Cayetano pronunciara un irónico comentario que no ha pasado desapercibido. «Si cada mes me sacáis una ilusión», decía esbozando una sonrisa en su rostro y sin querer pronunciarse sobre si los rumores de romance son ciertos o no.

Cayetano Rivera en el bautizo de su sobrino Nicolás en Sevilla. (Foto: Gtres)

De ser cierta su amistad especial con Gemma Camacho, estas palabras podrían no sentarle del todo bien a la reportera. Ya que con ellas no le ha dado ningún tipo de valor a lo que supuestamente podría existir entre ellos.

La reacción de Gemma Camacho

Por ahora, la comunicadora no ha dicho nada públicamente sobre el último comentario de Cayetano. Sin embargo, semanas después de que saliera a la luz que el hijo de Paquirri podría estar de nuevo enamorado, Gemma Camacho decidió romper su silencio. Lo hizo en el espacio televisivo de Telecinco en el que trabaja, a través de Leticia Requejo, a quien reconoció que quería respetar su intimidad. «Le admiro y tiene un corazón enorme. Ambos somos dos personas adultas, libres y solteras para viajar y disfrutar de la vida junto o por separado», decía.

Añadía que prefería no hablar en primera persona para salvaguardar su faceta de periodista, ya que quería seguir «tratando temas que tratan actualidad y política». No obstante, quiso sacar a relucir su sentido del humor y bromear sobre el revuelo mediático que se había generado al respecto. «Si hay fotos de los dos, pues que nos saquen guapos», concluía, sin desvelar en ningún momento si mantenía algo más que una amistad con el diestro.