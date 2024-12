Irene Rosales ha querido compartir en su perfil de Instagram, donde reúne cerca del millón de seguidores, un emotivo vídeo con el que refleja cómo ha vivido estos 365 días del año. Con el fin de hacer un balance, la mujer de Kiko Rivera se ha sincerado con sus seguidores, ya que, además, ha escrito unas palabras cargadas de sentimiento.

El mensaje de Irene Rosales

Rosales no ha querido perder la oportunidad de sincerarse, fórmula por la que suele apostar cuando llega el último día del año. Se puede decir que se ha convertido en una tradición para la ex colaboradora de televisión. «2024 me has hecho vivir momentos dulces y amargos, momentos que quisiera borrar y otros siempre recordar, pero de todos ellos me llevo lo aprendido para comenzar un año nuevo cargada de ganas e ilusión», ha indicado.

Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

«2025 quiero pedirte salud, que lo demás ya me lo gano yo.

Sólo tengo un propósito: disfrutar», ha finalizado. De esta manera, Irene ha querido expresar sus mayores deseos de cara al nuevo año.

El vídeo de Fin de Año

Por otro lado, en el mismo post se ha podido ver un vídeo con el que Irene Rosales ha recordado algunos de los momentos vividos en este 2024. En las imágenes que forman parte de este breve pieza audiovisual aparece, como no podía ser de otra manera, su marido, Kiko Rivera.

Irene Rosales por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

Alejada de la esfera pública

Si bien Irene Rosales formó parte de la historia de la televisión al fichar en calidad de colaboradora en Viva la vida, espacio presentado por Emma García, en el verano de 2021 tomó la decisión de dejar de formar parte del espacio de Telecinco. «No estoy bien, estoy de bajón por un cúmulo de cosas. No he parado desde hace más de un año, por lo de mis padres, después el conflicto de Kiko… He querido llevarlo todo adelante, pero llega un momento que no puedo más», indicó en directo en el citado programa. «No aguanto esta necesidad de tener que estar continuamente dando explicaciones», sentenció.

Después de analizar su situación personal, Irene Rosales decidió poner freno a su exposición pública y centrarse en su familia. Desde entonces, ha relegado a un segundo plano todo lo relacionado con su esfera personal y son contadas las ocasiones en las que muestra píldoras de su ámbito más privado.