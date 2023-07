Irene Rosales remonta tras el amargo encuentro con Isabel Pantoja

Agridulce. Así se puede definir el verano que están viviendo Irene Rosales y Kiko Rivera. Pese a que lleven un tiempo alejados del foco mediático, hace una semana, volvieron a estar en primera plana mediática. ¿El motivo? Un nuevo ingreso hospitalario del intérprete de Así soy yo. Fue el propio artista, quien a través de su perfil de Instagram reveló desde la cama del centro sanitario que ya iría contando lo que le había ocurrido. » Con El Mambo ya en la calle…Pero la vida me vuelve a dar un susto. Ya os iré contando. Vuestro mejor regalo que disfrutéis del mambo y de la vida», escribió junto a un emoticono en forma de corazón

Después se supo que el cantante fue sometido a un cateterismo para solventar la afección cardíaca que padecía. Luego, una vez pasó los controles médicos pudo descansar en la tranquilidad de su hogar. «Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones pero no se alarmen todavía sigo vivo y con ganas de vivir», dijo el día de la intervención.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo / Gtres

Este revés de salud ha provocado que su madre, Isabel Pantoja, se desplazara hasta el hospital de Sevilla en el que se encontraba su hijo, con el objetivo de poner fin a la guerra mediática en la que habían estado inmersos desde hace más de dos años. Un encuentro que provocó una oleada de emociones a la intérprete de Marinero de luces, tal y como indicó Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa. «El lunes no fue un buen día para Isabel Pantoja, no por los problemas de salud de Kiko, que también, sino porque la relación con su hijo acabó muy mal ese día. Ella volvió muy mal a Cantora. Se dio cuenta que la relación con su hijo está totalmente rota», reveló el periodista. Además, no estuvo en la misma sala de espera que otros familiares, sino en otra dependencia individual debido a la tensión del momento.

Irene Rosales y sus planes veraniegos / Redes sociales

Afortunadamente, y dejando a un lado los problemas familiares, la recuperación de Kiko Rivera va en camino. Hace unos días publicó que había salido a pasear a primera hora de la mañana por recomendación médica y, ahora, su mujer ha publicado en sus redes sociales cómo están pasando este caluroso verano: entre meriendas veraniegas y el baile del momento.

Irene Rosales baila el último hit de Kiko Rivera / Gtres

Irene Rosales se ha mostrado animada haciendo una coreografía con parte de la nueva canción de Mambo, el último hit que ha lanzado Kiko. En el vídeo que ha compartido hace el trend que no deja de circular por las redes sociales y acaba dándose un refrescante baño en la piscina. Quien también se ha atrevido a hacer estos pasos ha sido el propio DJ, confirmando así su gran mejoría pese al último revés de salud que ha sufrido.