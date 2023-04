Han pasado unas horas desde que saliera a la venta el libro El chico de las musarañas, ejemplar que comenzó escribiendo Aless Lequio, fallecido aquel fatídico 13 de mayo de 2020, y que terminó su madre, Ana Obregón. Ejemplar en el que la presentadora ha contado cómo vivió la pérdida de su primogénito. De esta manera, entra en dicha ecuación, el padre del joven emprendedor, Alessandro Lequio.

Al margen de este proyecto de vida de la actriz hay que destacar que un mes antes de que se hiciera oficial el mencionado escrito, Ana fue pillada en Miami, Estados Unidos, cumpliendo el que era el último deseo de su hijo. El pasado 20 de marzo nacía mediante gestación subrogada en el Memorial Regional Hospital de Miami, uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Florida Ana Sandra Lequio Obregón mediante gestación subrogada a través de la genética de Aless.

Movimiento que ha generado un gran debate social. Como era de esperar una de las reacciones más buscadas era la de Alessandro que ha mantenido desde el minuto uno la misma postura en relación a todo este asunto. El hermetismo ha sido la base de cada una de sus entrevistas por el «profundo respeto» que le tiene a su hijo, comentó en El programa de Ana Rosa. Sin embargo, ahora, el italiano ha dado un paso al frente en un momento clave, ya que se ha producido el día de después en el que se publica el libro en el que Ana llega a narrar que estuvo a punto de quitarse la vida aquel 13 de mayo, día en el que Aless Lequio falleció a consecuencia del cáncer que padecía, concretamente el sarcoma de Ewing.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

Mediante un post publicado en su perfil de Instagram, el colaborador ha publicado una imagen junto a su primogénito. Pero no solo eso, sino que ha añadido la siguiente frase: «Caminando siempre en la misma dirección. #alessforever #lequiocity». Un discreto mensaje que no ha lanzado en vano. Con este paso al frente, Alessandro vuelve a dejar clara su postura de no hablar pese a encontrarse en el ojo del huracán.

Además, en El chico de las musarañas, él se convierte en otro de los protagonistas de la historia, ya que fue, según cuenta Ana Obregón, quien le salvó la vida a la actriz y evitó que saltara de aquel séptimo piso del apartamento en el que se hospedaron durante la recaída de su hijo. Y no solo eso, en el segundo capítulo, la también bióloga revela mientras relatacon detalle cómo detectaron la dolencia al empresario que Alessandro padece la enfermedad de Von Willebrand, un trastorno crónico que impide que la sangre coagule de manera adecuada. Información que consideró pertinente decir a los médicos que estaban tratando a su hijo.

La línea de esta historia parece que seguirá, al menos por ahora, el mismo camino, y es que el silencio de Alessandro Lequio marcará parte de los tiempos de este nuevo entramado en el que se ha visto envuelto cundo están a punto de cumplirse tres años de la pérdida del fundador de Polar Marketing.