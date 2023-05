El inquietante mensaje con el que Carla Vigo ha hecho saltar las alarmas

Es vox pópuli el hecho de que Carla Vigo no está pasando por su mejor momento. Recientemente, la sobrina de la Reina Letizia tomaba la drástica decisión de alejarse de las redes sociales a consecuencia de cierto malestar anímico, el cual la impedía seguir adelante con su vida normal dentro del universo 2.0. Sin embargo, poco o nada parece quedar ya de ese bache, razón por la que la prima de la Princesa Leonor ha vuelto a la carga a través de su cuenta de Instagram, lanzando un mensaje que ha hecho saltar las alarmas.

Hace tan solo unas horas, la joven compartía con sus casi 30 mil seguidores un selfie de sí misma con un fragmento de una canción un tanto polémico: «Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar, hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar», escribía. Unas palabras que han generado cierta controversia y que han hecho que, en cuestión de instantes, el post cuente con mil «me gusta» y comentarios de apoyo tanto de sus seguidores como de rostros conocidos de la talla de Amor Romeira, los cuales han demostrado que quieren brindar todo el apoyo posible a Carla pese a no estar viviendo una situación cómoda a nivel personal.

Dada la gran expectación que había generado su testimonio y con el objetivo de quitar hierro al asunto, Vigo ha reaparecido en sus stories de la plataforma mencionada dispuesta a explicar el porqué de sus palabras: «A ver chicos, no os preocupéis por mí, estoy bien dentro de lo que cabe. No me pasa nada, simplemente es una canción que me ha gustado mucho y lo he puesto y ya está, calma, por favor», pronunciaba, haciendo referencia así a la melodía Solo un poco más de Heraldos del Rey.

De esta manera y en cierto modo, la sobrina del Rey Felipe ha demostrado que sigue teniendo a su progenitora presente en todos y cada uno de sus pensamientos. Algo que quedaba claro en el aniversario del fallecimiento de ésta durante el pasado mes de febrero, en el cual la joven subía una tierna instantánea en la que aparecía posando junto a Érika Ortiz: «Ya han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duelo menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo y ver la persona en la que me he convertido, por aquí las cosas han cambiado mucho pero seguimos pensando en ti. Yo estoy pasando por una etapa muy dura pero, gracias a esto te entiendo muchísimo mejor, no quiero que te preocupes por mi porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo», aseguraba, visiblemente emocionada y demostrando que no estaba viviendo una buena etapa.