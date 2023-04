Carla Vigo no vive sus mejores momentos, ni muchísimo menos. A sus 22 años, ya sabe lo que es tocar fondo y ahora mismo luchar por salir adelante, un camino que no recorre en solitario. A su lado están amigos, familiares y expertos médicos que le ayudan a mirar al futuro con optimismo. Su ingreso en el hospital para ser tratada de su bulimia puso a todos el corazón en un puño, incluido a su tía, la reina Letizia, quien miraba con preocupación cómo su sobrina caía a los infiernos.

La joven sacó fuerzas de flaqueza y un arrojo casi impropio de su edad para revelar en su cuenta de Instagram por lo que estaba pasando. A través de su perfil se mostró completamente destrozada y no le dolieron prendas en reconocer que lleva luchando contra trastornos alimenticios desde que era una niña, con sólo 14 años. Precisamente, una de las primeras cosas que ha hecho en su proceso de recuperación ha sido eliminar su cuenta de Instagram.

«Recuperarse del todo es muy complicado. No he salido porque he tenido recaídas. Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos»

Algo que le hacía sentir especialmente bien a Carla Vigo era su faceta como actriz. Descubrió siendo una adolescente que en la interpretación encontraba ese bálsamo y ese conducto para comunicar sus emociones, en el que sentirse realizada también. La vimos junto al polémico Rafael Amargo en la obra teatral Yerma, pero no ha sido su único hito en este ámbito.

Sin embargo, su peor momento le ha generado unas consecuencias bastante dolorosas. La más palpable ha sido perder su papel en Vestidas de azul, la segunda parte de Veneno, la mítica ficción que tan buen sabor de boca dejó en Atresplayer Premium. Fue un tren que pasó, pero no hay ninguna duda de que una vez esté recuperada podrá subirse a otros para seguir disfrutando de su pasión por ser actriz.

¿Qué le pasa a Carla Vigo?

Para entender el trance por el que pasa la sobrina de la Reina Letizia hay que acudir a sus propias palabras. La joven confesó que, además de la bulimia, padece de TCA, un trastorno relacionado con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal. Esto está relacionado con el trastorno alimenticio anteriormente mencionado.

«Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo», relataba en su cuenta de Instagram. Un tormento que empezó demasiado pronto, cuando tan solo era una niña. No obstante, destaca la naturalidad con la que está encajando su recuperación y es que está convencida de que saldrá adelante: «Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra (…) Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores», destacó.