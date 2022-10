La Infanta Elena no ha querido perderse el último desfile de Inés Domecq en Jerez. La diseñadora, uno de los rostros más destacados del panorama nacional, se ha convertido en una de las firmas más importantes de nuestro país y ha conseguido vestir a figuras como la Reina Letizia, entre otras. La diseñadora ha presentado junto a su socia Virginia Pozo su última colección de The IQ Collection.

Un desfile muy especial que ha tenido lugar en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera. Sin duda, una apuesta revolucionaria, ya que es la primera vez que tiene lugar un desfile en este escenario. Unos doscientos invitados han acudido al evento, entre los que se han visto rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera, además de la infanta Elena, Simoneta Gómez-Acebo, Isabelle Junot, Eugenia Osborne, Ana Cristina Portillo, etc.

Doña Elena, que este jueves estará presente en una entrega de premios solidaria en la que participará la Reina Sofía, ha derrochado estilo y elegancia con un favorecedor conjunto en estampado geométrico. Aunque es su hija Victoria la que es más asidua a este tipo de citas, esta vez, la duquesa de Lugo no ha querido perderse el desfile.

A pesar de que últimamente la Infanta Elena suele decantarse por llevar el pelo al natural y rizado, esta vez ha apostado por llevar la melena lisa y ligeramente despeinada. Mención especial merecen los complementos, tanto los grandes pendientes que la duquesa de Lugo ha llevado, así como el broche con forma de libélula que la hermana de Felipe VI ha lucido en la solapa de su blazer.

A pesar de que hace unos días la duquesa de Lugo protagonizó titulares tras un desencuentro con una reportera en la hípica, en esta ocasión, la Infanta Elena se ha mostrado encantadora. Tanto es así, que incluso Hubertus de Hohenlohe ha querido compartir en sus redes sociales una fotografía en la que posa con la hermana del Rey, ambos muy sonrientes.

No ha sido este el único compromiso al que ha asistido la hija de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía en los últimos días. El pasado 22 de septiembre, Ira de Fürstenberg reunió a un importante grupo de personalidades en el Palacio de Liria para celebrar por todo lo alto su 80 cumpleaños. Una cita en la que estuvo presente la Infanta Elena, pero también su ex marido, Jaime de Marichalar. Sin embargo, según parece, la hermana de Felipe VI se retiró antes de la fiesta, en la que pudo coincidir con su ex pareja. Según apuntan algunas fuentes y, a pesar de que recientemente su hija ha tenido que ser operada de urgencia de apendicitis, la duquesa de Lugo no cruzó palabra con el aristócrata. Una prueba clara de que la relación entre ambos sigue siendo inexistente y marcada por la tensión.