Desde que hace más de una semana salieran a la luz las imágenes de Iñaki Urdangarin paseando de la mano junto a Ainhoa Armentia, son muchas las informaciones que se han ido comentando en torno al exdeportista y la Infanta Cristina. No era hasta el lunes 24 de enero cuando la pareja emitía un comunicado conjunto en el que anunciaba la “interrupción de su relación matrimonial”, sin hacer referencia, al menos de momento, a posibles trámites de divorcio. Por ahora, no se han visto imágenes de la Infanta Cristina y aunque varias fuentes apuntan a que lo está pasando mal, lo cierto es que ella no se ha pronunciado sobre este asunto más allá del comunicado oficial, ni se espera que lo haga en el corto plazo.

Al margen de que cada vez se conocen más detalles sobre la relación entre el exduque de Palma y su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia, ahora ha sido Víctor Sandoval el que ha puesto el foco sobre doña Cristina. El colaborador ha comentado durante su intervención en Sálvame que antes de conocer a Iñaki Urdangarin, la hija de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía mantuvo una relación con Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente Adolfo Suárez.

«La prensa no se enteró porque pensaban que estaba con la hermana. Se veían en la casa de uno, en la casa del otro…», ha matizado el colaborador, que ha recalcado que lo descubrió cuando los vio juntos en una conocida discoteca madrileña en la que trabajaba hace años. Víctor Sandoval ha dicho que la hermana de Suárez, Sonsoles se lo confirmó; «su hermana presentaba en Antena 3. Ella me contaba todo», ha explicado el colaborador.

Según ha comentado Víctor Sandoval, la Infanta Cristina decidió poner punto final a su relación con Adolfo Suárez Illana en cuanto conoció a Iñaki Urdangarin, en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta. En aquel momento, el deportista salía con Carmen Camí, con quien incluso tenía planes de boda. «Le dejó en cuanto conoció a Urdangarin. Igual le hubiera ido mejor si no lo hubiera dejado», ha sentenciado el colaborador.

Tal como ha revelado Víctor Sandoval, la ruptura fue dura para el hijo del que fuera primer presidente de la democracia en nuestro país: «él se quedó destrozado. Estaba locamente enamorado de ti», ha recalcado el colaborador. Por su parte, la periodista Gema López ha apuntado que en aquella época, la Infanta Cristina también mantuvo una relación con el jugador de waterpolo Jesús Rollán según se publicó en algunos medios entonces. Este último falleció en marzo de 2006 a consecuencia de una depresión.

Además de Urdangarin y Jesús Rollán, a la Infanta Cristina también se la ha relacionado con otros deportistas, como el regatista Fernando León -al que conoció a través de su hermano Felipe VI-, o Álvaro Bultó, que perdió la vida en el año 2013 mientras practicaba salto BASE en los Alpes Suizos.