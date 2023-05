El inesperado mensaje de Ezequiel Garay a Tamara Gorro en pleno directo: «Las amenazas las cumplo»

Aunque Tamara Gorro y Ezequiel Garay optaron por tomar caminos separados tras poner punto final a su historia de amor, lo cierto es que la relación entre ellos sigue siendo muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que tienen dos hijos en común. Eso es lo que ha quedado reflejado en la última ocasión, cuando la colaboradora ha reaparecido en el plató de Y ahora Sonsoles luciendo un nuevo look.

La ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha optado por dejar atrás su melena lacia para decantarse por una cabellera rizada al máximo. Un cambio de imagen en el que no solo se han fijado sus compañeros del programa de las tardes de Antena 3, sino también el que fuera su compañero de vida, y así se lo ha hecho saber a través de un mensaje de WhatsApp que ella ha leído frente a las cámaras: «Ezequiel, que dice ‘¿dónde vas con esos rizos?’», comenzaba contando, para después revelar su respuesta: «Le he amenazado y le he dicho que lo iba a decir. No le ha gustado, y yo las amenazas las cumplo», sentenciaba entre risas. Una anécdota de la que Sonsoles Ónega ha sacado una conclusión clara, que no es otra que la de que el ex futbolista está viendo el espacio televisivo en el que participa la que fuera su esposa.

Como no podía ser de otra manera, otros colaboradores como Lorena Vázquez han aprovechado el momento para lanzar una pregunta clara a la tertuliana protagonista: «No pasa nada si a tu ex no le gusta porque es ex, ¿no?», se preguntaba, a lo que Tamara contestaba: «Claro, ex marido ya es», pronunciaba con total rotundidad. Un asunto que la presentadora ha querido zanjar pidiendo al deportista que fuera un día al programa en el que trabaja la madre de sus hijos para ser entrevistado, mientras que Gorro respondía: «¡Pues fíjate tú! ¿Te entrevisto yo, Ezequiel?».

Sea como fuere, si algo ha quedado claro a raíz de esa conversación es que el vínculo entre Tamara y Ezequiel sigue siendo inquebrantable. Fue durante el pasado 2010 cuando la influencer y el que fuera futbolista dieron pistoletazo de salida a su noviazgo, pasando dos años después por el altar para unir sus vidas aún más si cabe, sellando posteriormente su matrimonio con el nacimiento de un niño y una niña. No obstante, su camino amoroso no fue en absoluto sencillo, habiendo atravesado varios baches de manera conjunta como la depresión de la creadora de contenido. Pero lo cierto es que finalmente no pudieron dar continuidad a su romance, motivo por el que el pasado 12 de diciembre, la colaboradora anunció su ruptura definitiva con su entonces marido, dejando claro su deseo de mantener la relación de respeto y cariño que les ha unido durante todo este tiempo, apoyándose mutuamente.