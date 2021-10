Georgina Rodríguez no deja de sorprender. Hace tan solo unas horas la pareja de Cristiano Ronaldo sorprendía a sus más de 27 millones de seguidores con una llamativa fotografía que ha compartido a través de los stories de la red social Instagram. En dicha estampa aparece el cantante de reggaeton J.Balvin, aunque eso no es todo porque la modelo ha escrito una frase de lo más misteriosa con la que deja entrever que van a trabajar juntos. “La familia. Grandes proyectos”, ha comentado la bailarina. No es de extrañar que el cantante y Rodríguez tengan algo entre manos y, además, esté vinculado a lo musical.

En la pasada temporada de Mask Singer, formato de Antena 3 presentado por Arturo Valls, Georgina sorprendió siendo una de las participantes. De hecho, fue la primera vez que formó parte de un formato televisivo. La empresaria fue eliminada tras cantar Si por mi fuera, tema que pertenece a Beret. «Ha sido un gran honor estar aquí con vosotros y en mi país, que lo amo al igual que al jamón ibérico. Me ha sorprendido lo perdidos que estabais con las tantas pistas que os he dado todo el tiempo. Quiero desearles mucha suerte a mis compañeros y deciros que abráis más la mente y que penséis en muchas más personas. Me he quedado con muchas dudas y con ganas de conocer quién eran las demás máscaras», dijo en su despedida.

Meses después, Georgina Rodríguez, que está muy implicada con la fundación Nuevo Futuro, acudió a Marbella al festival Starlite para recoger su premio de manos de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán. «Es un honor estar aquí, sobre todo recogiendo un premio solidario. Todos juntos podemos hacer un mundo mejor», expresó la modelo tras recibir el premio en la gala. Instantes después, se produjo un encuentro con Beret -artista invitado- y juntos interpretaron el hit que sonó en el programa donde Javier Calvo, Javier Ambrossi, Paz Vega y José Mota son los ‘investigadores’ -jurado encargado de desenmascarar a los participantes en Mask Singer-.

De esta manera, todo apunta a que la misteriosa imagen que ha publicado en las redes sociales podría estar ligada a algún proyecto que tiene que ver con la música, porque Georgina Rodríguez ya ha demostrado en varias ocasiones que no se impone barreras para superar nuevos retos. Además, Cristiano Ronaldo también ha compartido una fotografía en la que aparece el reggaetonero. “La familia”, ha escrito el delantero del Manchester United. Por el momento, todo son incógnitas, pero probablemente los protagonistas de esta historia revelen de qué se trata y qué es lo que traman. ¿Una canción juntos? ¿Será Georgina la nueva protagonista de un videoclip de J.Balvi?