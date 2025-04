La noche del jueves 4 de abril fue especial para la música española. Blas Cantó presentó su nuevo single en un evento exclusivo celebrado en el restaurante BOSCO de Madrid, donde amigos, compañeros de profesión y seguidores se reunieron para celebrar su regreso. Entre los asistentes se encontraba Agoney, quien no dudó en mostrar su entusiasmo por el nuevo proyecto de su amigo. Sin embargo, sus declaraciones sobre Aitana fueron las que más llamaron la atención a los medios de comunicación congregados en el lugar expresamente para la ocasión.

El cantante canario, que se dio a conocer en Operación Triunfo 2017, al igual que Aitana, fue preguntado por los medios sobre la artista catalana, quien recientemente estrenó su documental, Aitana: Metamorphosis, que muestra la vida personal y profesional de la cantante y compositora. Ante la pregunta, Agoney respondió con una sinceridad que sorprendió a muchos: «No he visto nada del documental de Aitana. El estilo de Aitana y el mío no tienen nada que ver, entonces no es un proyecto que sienta cerca. No tengo contacto con Aitana», dijo.

Agoney en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Estas palabras han generado un gran revuelo, ya que durante su paso por la academia de Operación Triunfo, ambos parecían tener una relación cercana y amistosa. Aunque no siempre estuvieron en el mismo círculo de amistades dentro del concurso, su complicidad y respeto mutuo eran evidentes. En redes sociales, mientras algunos usuarios han defendido su sinceridad y han argumentado que es normal que dos personas tomen rumbos distintos con el tiempo, otros han interpretado sus palabras como un desaire hacia Aitana. La falta de contacto entre ambos ha generado especulaciones sobre un posible distanciamiento que, hasta ahora, no había sido evidente para el público.

Agoney y Aitana: un distanciamiento ¿Natural?

Más allá de la sorpresa inicial, lo cierto es que no es extraño que dos artistas tomen caminos distintos después de su paso por un programa como Operación Triunfo, lo mismo ocurrió con Rosa Lópes y Chenoa tras su paso por el concurso. Desde que finalizó la novena edición del programa de televisión musical, Aitana y Agoney han desarrollado su carrera de manera independiente. La catalana se ha consolidado como una de las artistas pop más importantes de España y Latinoamérica, con un sonido más comercial y dirigido al gran público. Por otro lado, Agoney ha optado por una propuesta más personal, con una identidad musical que se inclina hacia lo experimental y el pop más sofisticado.

Imagen grupal de una de las galas de ‘Operación Triunfo 2017’. (Foto: Gtres)

Más allá de Agoney, Aitana parece no guardar relación con prácticamente ninguno de los que fueron sus compañeros en Operación Triunfo. Desde que salió de la academia, a la triunfita sólo se la ha visto junto a Lola Índigo, quien fuera la primera expulsada de aquella edición, y Amaia. Con esta última protagonizó un aplaudidísimo momento durante el concierto que la natural de Pamplona ofreció el pasado mes de febrero en Madrid, lo que demuestra que su vínculo sigue siendo fuerte pese al paso del tiempo.