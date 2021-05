Telecinco cierra el círculo este miércoles 2 de junio con Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado estará presente en plató para poner el broche a su docuserie. Allí se someterá a una entrevista con Carlota Corredera y el resto de los colaboradores habituales del programa para contestar todas las dudas existentes tras la emisión de los 12 episodios. Y también para dar un golpe en la mesa: «Basta ya de amedrentarse», decía ella misma en el último capítulo.

La noche en el plató de Mediaset promete ser inolvidable y tendrá alguna que otra sorpresa. Una de ellas ha sido desvelada ya. Los representantes de España, Francia y Suiza en Eurovisión, o lo que es lo mismo, Blas Cantó, Bárbara Pravi y Gjon’s Tears, actuarán en directo. Sus tres canciones han servido como leitmotiv del desgarrador relato de Rocío Carrasco.

Gjon’s Tears, @Babpravi y @BlasCanto estarán el miércoles en el plató de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ 💪 pic.twitter.com/eH5NjaFYjv — Mediaset España (@mediasetcom) May 28, 2021

Así lo ha anunciado Mediaset España en su perfil oficial de Twitter. El trío de artistas repetirá experiencia ya que todos ellos han tocado en directo durante el formato de ‘La Fábrica de la Tele’. El helvético lo hizo durante el primer episodio, la gala en el tercero y el español en el quinto, donde interpretó ‘Como las alas al viento’, uno de los temas más conocidos del amplio repertorio de Rocío Jurado, y que sirvió como antesala a la entrada de Rocío Carrasco en plató. Aquel día, la mujer de Fidel Albiac se deshizo en lágrimas ante el ‘show’ del murciano y la emoción del momento. El músico, además, le hizo una profunda confesión: «Yo sí te creo».

Una clausura de documental que no podía ser más apropiada. Las canciones de Francia y de Suiza, Tout l’Univers y Voilà, han formado la banda sonora de la producción y sus estribillos han entrado en los hogares españoles todos los miércoles desde el pasado 21 de marzo, fecha de estreno del documental.

Blas Cantó dando paso a Rocío Carrasco cantando una canción de su madre. Que paren la simulación ya #RocioEnDirecto pic.twitter.com/MSH9u9f9Bb — Eurofans Spain (@Eurovision_ESP) April 21, 2021

Son muchos los interrogantes encima de la mesa para el último grito de Rocío Carrasco a la conclusión de su documental. El pasado miércoles sirvió para quitarle veracidad a la actuación de su hija, Rocío Flores, en ‘Supervivientes’ en lo que a ella respectaba. No se cree las lágrimas que derramó la joven en Honduras al preguntar por su madre. Por otro lado, también trató un asunto sobre el que hasta ahora no se había pronunciado, una nueva maternidad. «Me hubiera encantado. Me hubiese encantado tener más hijos, pero no hubiera podido tener un embarazo normal ni tranquilo», se lamentaba. Sin embargo, no descartó esta posibilidad: «Creo que he dicho todo lo que ya está dicho habiendo tocado fondo y tomado conciencia de que la vida es maravillosa y que nadie tiene el derecho de hacerte lo que a mí se me ha hecho. Creo que ha habido un cambio significativo y he tomado conciencia de muchas cosas».