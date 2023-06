El importante privilegio del que sigue disfrutando Iñaki Urdangarin junto a Ainhoa Armentia

A raíz de su «interrupción matrimonial» con la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin poco a poco ha ido integrándose en un segundo plano a nivel mediático. Todo saltaba por los aires en la vida del deportista cuando salían a la luz sus imágenes paseando por la playa de la mano de Ainhoa Armentia, con quien a día de hoy sigue manteniendo un noviazgo que parece ir viento en popa y que ha hecho añicos los privilegios de los que el ex duque de Palma disfrutaba por su historia de amor con la hija pequeña de Juan Carlos I.

Uno de los más señalados era el de contar con protección policial, estando acompañado por dos escoltas en cada paso que daba. Un gasto que asumía el Ministerio de Interior por nada más y nada menos que un valor de 8 mil euros al mes, intentando así preservar la seguridad del que fuera cuñado del Rey Felipe, y eximiendo de ese cargo a la Casa Real. Algo que apuntaba a tener los días contados cuando la hija de Iñaki, Irene, cumpliera la mayoría de edad, habiéndolo hecho el pasado 5 de junio. Sin embargo, ha llamado especialmente la atención que, en la última ocasión en la que la pareja ha sido captada en Altea, Alicante, también era acompañada por dos vigilantes.

Han sido las Mamarazzis las encargadas de sacar a la luz unas imágenes en las que aparecen reflejados tanto Armentia como Urdangarin disfrutando de una escapada romántica al este de la Península Ibérica. Un viaje que aprovecharon para acudir al restaurante La Cena 2020, en el cual coincidieron con otros clientes que tuvieron oportunidad de escuchar algunos de los temas de conversación que mantuvieron. En primer lugar, la abogada llegó a «fantasear sobre las ventajas que tendría usar una campanilla para llamar a los camareros». Una situación con la que su novio quiso bromear a la hora de intentar descifrar qué cubiertos se utilizaban para comer carne y cuáles para el pescado.

No obstante, el portal mencionado no ha podido saber cuál fue la cantidad monetaria que el padre de Pablo Urdangarin y su novia gastaron en el enclave mencionado, aunque sí pudieron saber que estuvieron en todo momento acompañados por dos escoltas que demuestran que, incluso habiendo cumplido la hija del ex duque de Palma la mayoría de edad, podrían seguir ofreciendo sus servicios a Iñaki. Aún así, habrá que esperar a las próximas semanas para saber si finalmente el que fuera compañero de vida de la infanta Cristina se ha desprendido de ese privilegio, o si por el contrario, puede seguir haciendo uso de él al ser uno de los rostros más conocidos del panorama nacional incluso después de haber tomado un camino distinto al de la hermana de la infanta Elena. Una duda que podría despejarse el próximo viernes, 16 de junio, cuando está previsto que Urdangarin viaje hasta Ginebra para acudir al acto de graduación de su hija pequeña.