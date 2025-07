Álvaro Morata y Alice Campello están mejor que nunca, de eso no cabe duda. Y buena prueba son las instantáneas que han protagonizado durante sus vacaciones en Ibiza y Formentera. Unos días de relax, junto a sus hijos, pero donde también han encontrado tiempo para dedicarse uno al otro, demostrando que su relación ha salido reforzada durante esta segunda oportunidad que se han dado. Recordemos que la pareja pillaba a todos por sorpresa al anunciar su ruptura en agosto de 2024. En ese momento, se enfrentaban a uno de sus peores baches, tanto personal como profesionalmente (en el caso del futbolista, quien tuvo que hacer frente a duros ataques, amenazas y críticas por parte de los aficionados).

Álvaro Morata y Alice Campello tras un partido de futbol. (Foto: Gtres)

Algo, que lamentablemente terminaba pasándoles factura de la peor manera y que les llevaba a tomar la difícil decisión de romper, ya que la propia Alice reconocía que no habían sabido cómo gestionarlo. Sin embargo, ese distanciamiento no duraba mucho, ya que apenas unos meses después, anunciaban su reconciliación por todo lo alto. «Cuando desaparece la rabia, cuando se va el dolor que tienes contigo mismo y vuelves a ver las cosas claras, te das cuenta de que el amor puede con todo», confesaba Campello en una entrevista para la revista ¡Hola! Ahora, en su primer verano juntos tras haberse dado una segunda oportunidad, Alice y Morata no esconden el amor que sienten uno por el otro. Algo, que se hace muy palpable en las siguientes imágenes inéditas que te mostramos en LOOK , donde la pareja pasea muy acaramelada, de la mano, y disfrutando tanto del mar como del buen tiempo, jugando en el agua y comiéndose a besos. Buena prueba de que los malos momentos se han quedado en el pasado, y han conseguido encontrar la estabilidad que tanto necesitaban siendo padres de cuatro preciosos hijos.

Alice Campello y Álvaro Morata. (Foto: Instagram)

Unos días de desconexión en aguas pitiusas que aprovechan al máximo antes de que Morata tenga que volver a ponerse la camiseta del Galatasaray de cara a la nueva temporada. Su nueva vida en Estambul, comenzaba el pasado febrero, cuando se trasladaban allí con toda la familia. Y ahora les vemos protagonizar estas escenas tan románticas, que nos demuestran por qué son una de esas parejas a las que muchos idealizan y tienen como ejemplo a la hora de enamorarse o comenzar una relación. Pese a que parecía que la situación no tenía vuelta atrás, la propia Alice confesaba que «hasta en los peores momentos necesitaban tener contacto entre los dos. «No hemos conseguido realmente en todos estos meses estar muy separados. Al final, hemos crecido juntos, hemos vivido muchas cosas y es normal». Por tanto, la unión entre los dos ha sido más fuerte que la distancia o cualquier enfrentamiento.