Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui: el desenlace del proceso judicial y la vuelta del Matador

Tras meses de tensión mediática y legal, Ilia Topuria, el campeón hispanogeorgiano de UFC, puede por fin mirar hacia adelante. Su ex mujer, Giorgina Uzcategui, ha retirado la denuncia por malos tratos que había presentado contra él, poniendo fin a un proceso judicial que había ocupado titulares a nivel internacional y que mantuvo al peleador alejado temporalmente del octágono. La resolución llega tras la firma de un acuerdo extrajudicial entre ambas partes, que incluye también la solución de los problemas relacionados con el divorcio y la custodia de su hija en común.

El conflicto se remonta a la separación de la pareja, que había generado desde el primer momento una intensa atención mediática. Giorgina Uzcategui interpuso la denuncia por malos tratos semanas después de iniciar el proceso de divorcio, además de denunciar presunto ciberacoso ante la Policía Nacional, hecho que trasladó posteriormente a la Guardia Civil de Boadilla del Monte, donde reside. La situación generó un fuerte revuelo, y el propio Topuria se vio obligado a defenderse públicamente de acusaciones que calificó de falsas y presionantes, destinadas a obtener dinero a cambio de no hacerse públicas.

Ilia Topuria junto a Giorgina Uzcategui. (Foto: Gtres)

«Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero», declaró el luchador, subrayando que toda la documentación estaba disponible ante la justicia. El campeón también explicó que su silencio inicial no fue una admisión de culpa, sino una estrategia para proteger a su hija. «He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo», aseguró.

El proceso judicial se complicó también por cuestiones familiares, en particular por el régimen de visitas y la custodia de la niña. En enero, la juez encargada rechazó las peticiones de Giorgina de viajar a Estados Unidos con la menor, destacando que no podía autorizarse un desplazamiento fuera del país sin un régimen de visitas definido y sin sentencia de divorcio. Este fallo permitió que la hija del peleador permaneciera en España y que Topuria pudiera ejercer un régimen de visitas amplio, con la seguridad de mantener el contacto con su hija.

Ilia Topuria en los juzgados. (Foto: Gtres)

Finalmente, tras meses de tensión y negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo en los términos que Topuria había ofrecido desde el inicio del conflicto. La retirada de la denuncia por malos tratos marca el archivo definitivo del caso, liberando al campeón de las disputas legales que habían paralizado temporalmente su carrera. El luchador volvió a su hogar en Madrid, retomando su rutina de entrenamiento y su vida familiar con normalidad, mientras recibe el apoyo de sus seguidores en redes sociales, que celebran su regreso al octágono.

Topuria ya ha confirmado que se encuentra plenamente enfocado en su próxima pelea, que se espera sea el 14 de junio en la Casa Blanca, frente a Justin Gaethje, campeón interino de las 155 libras. Tras meses de pausa motivados por problemas personales y el proceso judicial, el Matador se prepara ahora con intensidad para retomar su carrera deportiva. En sus redes sociales compartió imágenes de sus entrenamientos y publicó un mensaje contundente: «El campeón está de vuelta», confirmando que su único objetivo ahora es centrarse en el octágono y en consolidar su legado como uno de los mejores peleadores de UFC.