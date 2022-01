Il Divo tiene nuevo vocalista, con polémica incluida: todos los detalles acerca de Steven LaBrie

La muerte de Carlos Marín por Covid rompió forzosamente el grupo Il Divo. Todavía no se ha cumplido ni un mes desde su marcha pero el grupo ya tiene nuevo vocalista. Se trata de Steven LaBrie. La formación de origen inglés ha dado a conocer en sus perfiles en redes sociales que va a iniciar una nueva gira, que servirá para homenajear la figura del malogrado artista, pero que contará con esta nueva cara.

«La gira, anteriormente conocida como For Once in My Life Tour, continuará bajo el nombre Greatest Hits Tour e incluirá la aparición estelar del barítono mexicano-americano Steven LaBrie. La gira estará repleta de éxitos del vasto catálogo musical de Il Divo y contará con una producción escénica increíble. Todas las entradas de los shows programados con anterioridad serán respetados en los conciertos de 2022», dice el comunicado emitido por la banda.

La primera reacción no ha sido la soñada ya que algunos fans se han mostrado muy críticos. Esgrimen lo precipitado que es nombrar un sustituto de Carlos Marín. “Sé que el espectáculo debe continuar pero, en mi opinión, es demasiado pronto…”, “Muy fría la decisión” o “Parece como si se estuvieran lucrando con la muerte de Carlos” , son algunos de los comentarios que se han leído en redes. Opiniones muy duras pero que no han cambiado los planes.

Todo sobre Steven LaBrie, nuevo vocalista de Il Divo

El elegido es un estadounidense, nacido en Dallas, pero con ascendencia mexicana. Es cantante de ópera lírica con tono de voz barítono, igual que la de Carlos Marín. De él también se sabe que trabaja en la Ópera Metropolitana de Nueva York, que tiene un gato adorable, entrena con regularidad en el gimnasio y comparte su vida con su novio, Adam Nielsen, con quien lleva 6 años. En Instagram tiene más de 8.000 seguidores y le encanta viajar.

Pronto, LaBrie se unirá a David Miller, Urs Buhler y Sebastien Izambard, quien desde ya son sus nuevos compañeros. el 2 de febrero en Estados Unidos y, tras pasar también por algunos países de Latinoamérica, llegará en junio a nuestro país.

Ellos fueron quienes informaron del fallecimiento de Carlos Marín, una noticia que cayó como un jarro de agua fría: «Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos», han escrito los componentes del conjunto. “Durante diecisiete años, los cuatro hemos compartido este increíble viaje de Il Divo y echaremos mucho de menos a nuestro amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor, David, Sebastien y Urs». Especialmente dolorosas fueron las imágenes de Geraldine Larrosa en la despedida a su exmarido. Ella habló de él como «el amor de su vida».