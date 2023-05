De Iker Jiménez a Patricia Pardo: famosos víctimas de estafas

Son varios los rostros conocidos los que han sido estafados en los últimos tiempos. Hace relativamente poco, Iker Jiménez contaba su experiencia, que precisamente vivió junto a su mujer, Carmen Porter. Fue en Horizonte, su programa conjunto, donde el matrimonio quiso explicar con pelos y señales el testimonio que vivieron. Ambos estaban explicando la estafa que había sufrido el equipo de Deportes de la cadena Cope a manos de uno de sus compañeros, según El Confidencial, motivo por el que quisieron dar a conocer su caso.

Tras este relato, los presentadores dijeron lo siguiente: «Un día, en plena calle de Alcalá, viene alguien y se identifica como un compañero nuestro, con un cámara», comenzó diciendo Iker. El presentador de Cuarto Milenio confesó que, tras veinte años de carrera en televisión, «habíamos visto a tantos cámaras que realmente no lo ubicaba». De hecho, el presunto compañero les llegó a decir que con ellos había trabajado de una manera «más puntual», por lo que el matrimonio dudó de si le conocían o no.

Carmen añadió que «su discurso estaba muy bien enhebrado». «Nos contó que se alegraba de que nos fuera tan bien, aunque a él, en cambio…», continuó Jiménez. En este punto de la historia, Iker Jiménez destapó que el hombre intentó embaucarles contándoles una dramática historia sobre su situación familiar. «Nos interesamos por saber cómo le iba. Que si su hija con cáncer, su mujer ingresada…», prosiguió.

Mientras el presentador siguió explicando este hecho insólito, aseguró que en tan solo 30 segundos le aterró la historia porque este tipo de personas son «profesionales». El matrimonio sintió empatía por este extraño testimonio porque precisamente estaban yendo a buscar a su hija. «Nosotros íbamos precisamente a recoger a nuestra hija a casa de tus padres. Él nos decía que venía de ver a su hija en el hospital Niño Jesús, donde estaba ingresada durante meses y casi a punto de morir», intervino Carmen Porter. Fue entonces cuando el estafador les pidió dinero. «A nosotros se nos cae el alma a los pies. Nos dice que le demos una dirección para que nos devuelva el dinero, pero claro, no íbamos a dársela. Así que le dimos todo el dinero que llevábamos encima», prosiguió la presentadora. «Nos enteramos de que un buen puñado de compañeros de los medios se habían encontrado con ese supuesto compañero cámara, que nunca fue cámara, que inventó ese discurso y se apostaba en ciertos lugares de Madrid para salirnos al paso y darnos el palo», finalizó el presentador.

La estafa a Patricia Pardo

Quien también ha revelado que ha sido víctima de una estafa ha sido Patricia Pardo. El mismo modus operandi que el presunto compañero de trabajo de Iker Jiménez y Carmen Porter. Según dio a conocer la periodista, el estafador se presentaba como compañero de televisión y, aunque Patricia no le reconoció en ningún momento, contaba tantos detalles de sus supuestos años en Mediaset que no le hizo dudar de que lo que estaba viviendo era una mentira.

«Me abordó por la calle: ‘Patricia que soy Antonio, tu cámara de televisión’. Primero me dio vergüenza porque no le reconocía…», empezó contando Pardo. «Me contó una historia tan dramática que te juro que casi me pongo a llorar con el señor. Me decía que a su hija la habían atropellado a la salida de la universidad y necesitaba dinero porque se encontraba en el hospital de tetrapléjicos de Toledo», prosiguió.

En ese momento, Patricia no llevaba dinero en efectivo por lo que le ofreció hacerle un bizum de 100 euros. Sin embargo, el presunto compañero se mostró disconforme y le respondió que había tenido que vender su teléfono móvil, para luego huir. «En eso momento me di cuenta que algo no iba bien, algo quería ocultar. Y, al contarlo aquí, en el programa, me enteré que le había pasado a otros compañeros», comentó en el plató la pareja de Christian Gálvez.