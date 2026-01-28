Iker Casillas ha sido uno de los rostros VIPs que han acudido a apoyar a Alejandro Sanz en la premiere de su documental. El ex de Sara Carbonero, sin embargo, no ha salido del todo contento del evento ya que vuelve a ser protagonista de la actualidad social porque se le ha relacionado de nuevo con Juliana Pantoja, con la que se habría vuelto a ver meses después de que se especulase sobre un posible romance.

Iker Casillas se reencuentra con Juliana Pantoja

Sabido es que a Iker Casillas no le gusta hablar de su vida privada -la cual ha compartido en ocasiones en redes sociales-. Desde que pusiera punto y final a su matrimonio con Sara Carbonero, al ex capitán del Real Madrid se le ha relacionado con varias mujeres, las cuales -como Claudia Bavel- no han dudado en contar sus vivencias junto al futbolista retirado.

Meses después de que el ex portero de la Selección Española fuera pillado con Juliana Pantoja -con la que negó ningún tipo de relación-, ahora ha salido a la luz que han vuelto a reencontrarse meses después de la polémica. Según la joven, Casillas volvió a escribirle después de que les vieran juntos por la calle. La colombiana ha roto su silencio y ha explicado en octubre el ex futbolista volvió a ponerse en contacto con ella hasta tal punto que recibió por su parte un ramo de flores y un billete de avión para Venezuela.

Juliana Pantoja e Iker Casillas en su plan juntos en Colombia. (FOTO: (REDES SOCIALES)

«Hemos empezado la mañana con la negativa más grande de Iker y de repente subo de maquillaje y me encuentro una foto de Iker Casillas con Juliana que él mismo me envía. Está jugando, incluso conmigo, a la hora de darme estas informaciones», comentó Giovanna González en Vamos a ver. Por su parte, Kike Calleja apuntó que había podido hablar con el ex capitán del Real Madrid, que no negó su encuentro con Pantoja: «Me ha dicho que tienen una relación amor odio, les gusta mucho el jugueteo a los dos. Iker le dijo a Juliana que le daba igual que se enterara la prensa y que subiera fotos con él, pero cuando se entera de que lo sabemos se enfada». Una información que también le llegó de primera mano a otros colaboradores, como Iván García, que tuvo acceso a la mencionada imagen.

Su reacción a la fotografía con la colombiana

Iker Casillas. (Foto: Gtres)

Pese a que hace unos días el ex de Sara Carbonero dio luz verde a que se comentase su relación con Juliana, parece haber cambiado de opinión e incluso, por su última aparición pública, da cuenta de que se arrepiente o se avergüenza de ello. «Basta ya de circo, de verdad, por favor. Tengo 44 años, cumplo 45. Dejadme ya», ha dicho muy enfadado y molesto por la pregunta de la prensa.