Alejandro Sanz se ha pronunciado sobre el revuelo que se ha generado a raíz de las acusaciones de presunto acoso y agresión sexual de Julio Iglesias a dos ex empleadas de su hogar. Días después de la que la justicia española archivara la causa en el país -además de que el propio el artista ya rompió su silencio y dio sus explicaciones a través de redes desmontando la versión de las demandantes-, el cantante se ha sumado a los rostros VIPs que ya han mostrado su apoyo a favor del intérprete de Spanish Girl.

Alejandro Sanz opina sobre la situación de Julio Iglesias

El pasado martes 27 de enero, Alejandro Sanz se dio un baño de masas con motivo de la premiere de su documental. Una proyección audiovisual en la que el artista abrirá algunas puertas de su vida más desconocida detrás de los escenarios. En el photocall del evento, además de adelantar algunos secretos de su proyecto más personal, también ha opinado sobre la polémica que ha llevado al nombre de Julio Iglesias a copar numerosos titulares.

Ana Obregón, Susana Uribarri, Nicolás Vallejo-Nágera, el cantante Juan Peña o Miranda Rijnsburger -mujer del artista-, son algunos de los rostros conocidos que, a través de redes sociales, han manifestado su apoyo a Julio Iglesias, al que han defendido a capa y espada -así como su presunción de inocencia-. Sin una sentencia sobre la mesa, ni siquiera una investigación fehaciente, el ex marido de Isabel Preysler ha recibido todo tipo de comentarios y acusaciones que inclusive le han obligado a romper su silencio en redes.

Ahora ha sido Alejandro Sanz el que ha dado un paso al frente para opinar sobre este asunto. El cantante -que ha evitado responder a las preguntas sobre Candela- no ha dudado en dar su punto de vista sobre esta polémica que ha dado la vuelta al mundo. «Es un tema peliagudo», ha comenzado diciendo el intérprete de Amiga Mía. Sin embargo, sus palabras no han terminado ahí. Sanz ha querido poner sobre la mesa que, pese al relato en medio de las dos ex trabajadoras de Iglesias, hay que tener en cuenta lo que considere la justicia y, por ende -y previo a ello- respetar la presunción de inocencia: «Hay que esperar lo que diga la justicia, hay que proteger a las mujeres, pero hay que esperar a la justicia. La presunción de inocencia también tiene que ir por delante. No tengo contacto con él directo, pero sí a través de gente».

El contundente comunicado de Julio Iglesias

Son muchos los artistas los que han decidido dar un paso al frente para defender a Julio o, en su defecto, poner en valor su carrera profesional. Bajo el punto de vista ex marido de Isabel Preysler, su imagen se ha visto afectada pese a su carrera de éxito sobre los escenarios. Algo que considera que es imperdonable: «Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave».