La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada contra Julio Iglesias en nombre de dos ex trabajadoras que acusaban al cantante de presuntas agresiones sexuales y otros delitos. Desde que salieron a la luz estas informaciones, el artista ha negado rotundamente «haber acusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer». Unas declaraciones que algunos miembros de su entorno más cercano corroboraron. Tanto es así, que muchos de ellos no han dudado en alegrarse públicamente por esta decisión judicial. Entre ellos, Susana Uribarri, íntima amiga del intérprete de Spanish Girl.

La empresaria dedicada a la representación de celebridades se ha pronunciado sobre lo ocurrido a la salida de las inmediaciones de Atresmedia, donde ha hablado sin tapujos de los siguientes movimientos que realizará Julio y de lo que significa esta gran noticia para ellos tras varias semanas de revuelo mediático. «Han archivado el caso y más felicidad es que no puedo sentir», comenzaba a decir.

Susana Uribarri en Madrid. (Foto: Gtres)

Añadía que desconocía cómo se encontraban los hijos de Julio después de conocer estas últimas informaciones del caso, ya que aseguraba que acababa de enterarse de la noticia. Aun así, intuía que, al igual que ella, estarían «muy contentos». No obstante, hacía hincapié en que esto «era un daño irreparable» en la imagen del cantante. Y es por ello por lo que tenía claro que no cree que las cosas se quedaban así. «Esto es un daño muy potente y muy brutal sin tener pruebas […] Esto no ha sido una tontería. Así que sí, me imagino que irá a por todas», sentenciaba.

Sobre los pasos que realizarán las denunciantes, Uribarri aseguraba que «no tenía ni idea de lo que ocurrirá» y que lo único con lo que se quedaba era que de momento «sentía mucha felicidad» y que seguramente «estarán todos muy bien».

Ana Obregón, el otro gran apoyo de Julio Iglesias

Además de Susana Uribarri, Ana Obregón, una de las amigas más cercanas de Julio, tampoco ha optado por el silencio tras conocer que las denuncias contra el cantante por supuestos abusos sexuales han quedado archivadas. En su caso, se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde ha dedicado una emotiva carta al artista que no ha pasado desapercibida.

«La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables. El gobierno en España estudió retirarte la Medalla de las Bellas Artes. Te han intentado quemar en la hoguera algunos medios, personas, periodistas. Han dañado tu honor con una maldad inconmensurable. Te han condenado sin un juicio […] Ahora solo espero que todos te pidan perdón y que vayas a por todas. El daño ya está hecho. Lo siento por tus hijos y tu maravillosa mujer. He sido testigo de cómo has dedicado tu vida al trabajo, llevando a lo más alto el nombre de España a todo el mundo […] La verdad te ha hecho libre, mi querido Julio», concluía.