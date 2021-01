Era el mismo día del sorteo de Lotería de Navidad cuando se anunciaba a bombo y platillo el premio gordo para él. El 22 de diciembre de 2020, Iker Casillas era nombrado adjunto a la dirección general de la Fundación Real Madrid. Era la vuelta a casa del hijo pródigo, que en 2015 tuvo que irse por la puerta atrás tras varios conflictos y un plebiscito público. Pese a que en un primer momento se dijo que iba a estar remunerado, Look averiguó que no era así y que su sueldo era de 0 euros. Los documentos públicos de la Fundación Real Madrid son tajantes en este sentido: «los máximos responsables de la Fundación y miembros del Patronato no perciben remuneración económica, siendo su cargo absolutamente gratuito». Lo que sorprende sobremanera es que transcurrido un mes no haya rastro de la actividad profesional del exguardameta en su nuevo cargo.

Desde el momento de su anuncio -Navidad y Filomena mediante- la redacción de Look se ha puesto manos a la obra para tratar de conocer más a fondo en qué iba a consistir su trabajo, cuál iba a ser su rutina diaria. Su nueva responsabilidad como miembro de la directiva de la Fundación Real Madrid implica aceptar su misión principal: «Expresar mediante su acción social, el compromiso solidario del Real Madrid; preservar y conservar el patrimonio histórico del club; fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, para favorecer la educación integral de la infancia y la juventud, así como la inclusión social de los más vulnerables», según se lee en el sitio web oficial del organismo con sede en el Santiago Bernabéu.

Respeto, trabajo en equipo, transparencia, solidaridad, compromiso, igualdad y motivación son los valores que mueven la actividad de la Fundación. Sin embargo, ninguna de ellas ha podido lucir Casillas durante este primer mes como trabajador del club ya que ha permanecido completamente inédito. Al igual que otras personalidades acuden a su puesto de trabajo en diversas fundaciones y realizan funciones determinadas, la infanta Cristina, por citar algún ejemplo, Iker no se ha dejado ver todavía ni física ni virtualmente.

El marido de Sara Carbonero se ha caracterizado siempre por ser una persona que en sus redes sociales siempre ha posteado imágenes y mensajes que daban a entender qué estaba haciendo en lo personal y en lo profesional. Desde que se produjese su nombramiento ha subido 6 imágenes a Instagram. La primera de ellas, el mismo 22 de diciembre, ‘reposteando’ la que colgó el Real Madrid para anunciar su vuelta: «Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida», escribía él mismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

Desde ahí, una instantánea de su abuela (25/12); otra recogiendo el Globe Soccer Player Career Award que le acredita como mejor portero del siglo (27/12); de un rascacielos (28/12) y dos disfrutando de la nevada (8 y 10/01). Por eso sorprende que en este primer mes, Iker no se haya mostrado con nada relativo a su nuevo cargo en el Real Madrid.

Tampoco en Twitter ha habido rastro de ningún evento al que Iker Casillas haya acudido en su condición de adjunto al director de la Fundación. En esta red social se puede ver al Iker más ‘cercano’ a los fans, lanzando mensajes de buenos días y publicando encuestas para generar ese ‘feedback’ con sus seguidores.

Iker Casillas, un cargo aún sin estrenar

Lo que es incuestionable es que no ha habido una presentación oficial ante los medios. Resulta curioso que no aparezca en el organigrama de la Fundación. De hecho, el cargo de adjunto al director general no existe. En el caso de que ahora lo ostente Iker es llamativo que no se publique dentro de la web oficial tratándose de una leyenda propia del club como es él.

Con el fin de averiguar más datos acerca de la actividad de Iker, hemos tratado de contactar con un organismo bastante hermético como es el Real Madrid para conocer los próximos pasos de Casillas como director adjunto. Buscamos conocer si tienen algún acto previsto para oficializar su llegada, o si estará presente en próximos actos de la Fundación. Primero llamamos a un teléfono general de la Fundación y nos remiten a un correo genérico de atención al público. De ahí nos derivan a comunicación y posteriormente a prensa y nos informan de que se necesitan unos requerimientos y unas credenciales en un papel oficial para trasladar nuestra consulta. Tras hacer todo el trámite burocrático de mails telefoneamos al área de comunicación de la propia dirección de la Fundación. Nos responde una persona para comunicarnos que no nos pueden ayudar a esta gestión y que la persona encargada es la directora de prensa, Ana Sanjuanbenito Bonal. Le dejamos nuestro contacto con el fin de poder hablar con ella para atender nuestra petición. Pero esa petición, a día de hoy no ha tenido respuesta.

Lo que es un hecho es que, a día de hoy, después de varios meses en España, se confirma que Iker Casillas tiene un puesto en el Real Madrid pero que hasta el momento no se sabe que funciones va a tener. Al mismo tiempo, ha quedado demostrado que no ha realizado ninguna actividad. Una circunstancia que resulta cuando menos extraña y que impregna con un halo de misterio esta nueva situación en la vida del que fuera portero campeón del mundo con la Selección Española.