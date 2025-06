Ibiza se ha convertido este verano en uno de los destinos predilectos para las celebridades del deporte y el espectáculo que buscan un oasis de tranquilidad y sol. En las últimas semanas, la isla ha sido testigo de la llegada de varios rostros conocidos que no han dudado en disfrutar de sus paradisíacas playas y vibrante vida nocturna. Entre ellos, se han dejado ver figuras como Ana Boyer y Fernando Verdasco, quienes han sido captados paseando por la costa; el piloto Jorge Martín, inmerso en su periodo de descanso; el legendario Valentino Rossi acompañado de su esposa, y el ex futbolista y ahora entrenador Xavi Hernández, junto a su pareja Nuria Cullera. Y en esta lista de ilustres visitantes se suman ahora dos grandes nombres del fútbol mundial: Marco Verratti y Zlatan Ibrahimovic.

Ambos han sido fotografiados por las cámaras de Gtres en varios momentos de su estancia en la isla, donde han disfrutado de unos días de relax rodeados de amigos. En las imágenes, Verratti y Ibrahimovic lucen sus impecables físicos, fruto de años de entrenamiento y disciplina. Marco lleva un bañador tipo bermuda de color negro que resalta su figura estilizada, mientras que Ibrahimovic opta por un bañador azul claro, con el que además de exhibir su fortaleza, hace lo propio también con su característico estilo y presencia imponente.

Marco Verratti y Zlatan Ibrahimovic en Ibiza. (Foto: Gtres)

La llegada de estos dos astros del fútbol a Ibiza no sólo llama la atención por su fama, sino también por el momento actual que viven en sus carreras profesionales. Marco Verratti, a sus 32 años, sigue siendo uno de los mediocampistas más talentosos y deseados. Tras su traspaso hace dos años al Al-Arabi de Catar, ahora se encuentra cerca de cerrar un nuevo acuerdo para fichar por el Al-Duhail, otro equipo catarí que también compite en la liga local. Este movimiento supondría un paso estratégico para Verratti, quien busca continuar su carrera en una liga que crece en competitividad y prestigio, además de asegurar un entorno favorable para su familia y vida personal.

Por otro lado, Zlatan Ibrahimovic, una leyenda viva del fútbol, ha dejado atrás su etapa como jugador activo y ha encontrado nuevas vías para mantenerse ligado al deporte que le ha dado fama mundial. Actualmente, Ibra desempeña un rol como asesor del AC Milan, club en el que también es socio operativo, aportando su experiencia y visión para la gestión deportiva. Paralelamente, Ibrahimovic es propietario de una parte del club sueco Hammarby IF, su equipo natal, con el que mantiene un fuerte vínculo. Además, gestiona su marca personal a través de su empresa Unknown AB, que se encarga de diversas actividades comerciales relacionadas con su imagen y proyectos fuera del terreno de juego.

Zlatan Ibrahimovic en Ibiza. (Foto: Gtres)

Curiosamente, en las imágenes de Verratti e Ibrahimovic no aparecen acompañados de sus familias, aunque no se descarta que estas también estén presentes en la isla, pues la de esta temporada no es la primera vez que ambos deportistas confirman Ibiza como el refugio ideal para buscar un respiro en un entorno exclusivo, lejos del ajetreo mediático. Ibrahimovic, cabe destacar, mantiene desde hace más de veinte años una relación estable con Helena Seger, con quien tiene dos hijos, Maximilian y Vincent, fruto de una historia que comenzó en 2001. Por su parte, Marco Verratti está casado desde 2021 con Jessica Aïdi.