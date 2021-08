Ibai Llanos es el nombre de moda en la red. Todo el mundo habla de este ‘streamer’ vasco que ha sido capaz de entrevistar en su canal de Twitch a personalidades nacionales e internacionales. Desde Sergio Ramos o Gerard Piqué hasta Ed Sheeran, Bizarrap o Nicky Jam. Todo ello haciendo alarde de un nuevo modo de comunicación lejano al tradicional. Poco a poco se va acostumbrando a la fama pero es que su última semana ha sido una completa locura: de ser invitado sin saberlo a la fiesta de despedida de Leo Messi en Barcelona hasta charlar con él 5 minutos en el túnel de vestuarios del estadio del Paris Saint-Germain justo el día de su presentación oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

Un momento inolvidable para él y con el que algunos dicen que ha tocado techo. Pero como toda travesía hacia el éxito, en el camino se encuentran algunas piedras. En este caso han sido en forma de críticas por parte de algunos compañeros de la prensa deportiva que se han mostrado algo molestos con la labor que está haciendo Ibai Llanos.

Él mismo explicaba tras entrevistar a Messi en el Parque de los Príncipes que «yo es verdad que empecé con los videojuegos, tenía ahí mi nicho… y es verdad que de un tiempo a esta parte he empezado a hacer cosas con futbolistas y entonces ahora hay periodistas deportivos que piensan que he venido a quitarles el trabajo, que he venido a tocarles los cojones. Desde luego esa no es mi intención, pero si me salen este tipo de oportunidades, como la de estar con Messi, no las voy a rechazar».

Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

Juanma Castaño fue uno de los que se postuló abiertamente en redes sociales, escribiendo un tuit en el que aseguraba no entender «nada» a la vez que Ibai charlaba con el futbolista argentino. Posteriormente, contesto al vasco mencionado su tuit: «Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer».

Ante tanto revuelo, ambos acordaron hablar en Twitch este pasado jueves a las 23.00 de la noche, junto al también periodista Siro López. Entre los tres tuvieron una conversación, acalorada por momentos, en el que intercambiaron sus puntos de vista sobre los nuevos modelos de comunicación o acerca de por qué los deportistas prefieran acudir a Twitch antes que a medios de comunicación convencionales.

Ibai Llanos se sintió atacado por Juanma Castaño: «Tu problema, a lo mejor, es el desconocimiento. Yo entiendo que a un periodista deportivo le toque las narices que yo llegue a hablar con Messi y él no. Yo me he sentido señalado por ti y criticado, eso es así», le dijo al periodista, que confesaba «no controlar este tipo de comunicación». Fue entonces cuando Siro López trató de poner algo de paz: «Lo que creo es que Juanma estaba criticando a la dirección de prensa del PSG, porque no había comunicadores españoles que tuvieran esos minutos con Messi como sí lo tuvo Ibai. Ese creo que fue el enfoque de la crítica de Castaño».

Ibai y la pillada a Juanma Castaño

La charla entre comunicadores tuvo un momento muy llamativo que ha hecho arder las redes sociales. Tuvo lugar cuando Juanma Castaño enseñó el fondo de pantalla de su móvil donde tenía como fondo de pantalla la imagen de una chica rubia. Los tuiteros la identificaron inmediatamente. Se trata de Helena Condis, periodista y compañera del asturiano en la Cadena Cope. Enseguida se desataron los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. Tanto Ibai Llanos, como Juanma Castaño como Helena Condis se han convertido en ‘Trending Topic’ en Twitter.