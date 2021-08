El pasado jueves saltaba la bomba por los aires al oficializarse la salida de Leo Messi del FC Barcelona casi 20 años después. Una noticia de alcance puesto que ha sacudido toda la prensa más allá de la deportiva. 24 horas después de su lacrimógena despedida, en la que se mostró roto de tristeza, todavía colea su marcha. Han sido unas horas muy agitadas pero en las que el astro argentino sacó tiempo para organizar una pequeña fiesta improvisada (y privada) en su domicilio de Castelldefels. A la reunión acudieron compañeros, amigos y gente de máxima confianza, entre los que se encontraba un invitado inesperado: Ibai Llanos.

El ‘streamer’ vasco se ‘coló’ en la casa de Messi en lo que a muchos les ha resultado sorprendente, pero que tiene una explicación muy sencilla. Ibai es gran amigo de muchos futbolistas de élite y especialmente conocida es su magnífica relación con Sergio Agüero, reciente fichaje del Barça. Sin comerlo ni beberlo, el comentarista vasco se vio entrando en casa del ’10’ sentado de copiloto en el coche de ‘El Kun’ en una rocambolesca historia que él mismo ha contado en su canal de Twitch.

Así conocí a Messi. Espero que ahora comprendáis muchas cosas. pic.twitter.com/4kMg1KHzNy — Ibai (@IbaiLlanos) August 8, 2021

«Vaya tela a dónde nos lleva la vida», comenzaba diciendo. Quien piense que Messi había invitado a cenar a Ibai Llanos, se equivoca: Vamos a cenar hace unos días con el Kun Agüero y en mitad de la cena resulta que Messi le llama. Al Kun le encanta el vacile, puso la videollamada con Messi y hablamos con él», continúa. Él pensaba que había quedado para despedirse de ‘Coscu’, otro compañero ‘streamer’ que regresaba a su país de origen. Nada más lejos de la realidad.

Agüero pasó a recogerlo por su casa de Barcelona e Ibai creían que iban a un restaurante con el hermano del futbolista. «Y de repente llegamos a un sitio y digo, pero hostia puta, ¿qué pasa aquí? ¡Tres, cuatro paparazzi! ¿Qué coño está pasando aquí?», comentaba sorprendido. El Kun bromeaba diciéndole que iban a comer al mejor restaurante de Barcelona.

Poco a poco, el creador de contenidos de Vizcaya empezó a ser consciente de la situación: «Me bajo del coche y veo a la madre del Kun y me dice ‘Ibai, disfruta, esto solo pasa una vez en la vida’. Yo no me podía creer lo que me iba a comer, era un sitio muy moderno que podía ser un restaurante top. Sigo andando y veo a Coscu que se tapa la cara. En ese momento, se dio cuenta de que estábamos en la casa de Messi».

Ibai Llanos entró en estado de shock: «Digo, necesito ir al baño, porque me acabo de dar cuenta de que estoy en casa de Messi cuando lo he visto». Y ahí fue cuando tuvo lugar la viral fotografía que se hicieron los dos juntos. Normal que no pudiera escatimar en elogios hacia la figura del exjugador del Barcelona: «Messi es muy del Barça. Es muy, muy del Barça. El cariño que le tiene a la gente es una locura. Es un chaval normal, majo, ve Twitch, conoce a algún streamer, ve TikTok… Yo creo que si muchos le conocierais confirmaríais lo grande que es Messi, es impresionante»