Víctor de Aldama se ha convertido en una de las figuras habituales en la prensa nacional por su vinculación con las diversas tramas que han puesto aún más en el punto de mira al Gobierno. A pesar de que hasta hace poco no había un gran interés en la vida privada del empresario, de un tiempo a esta parte acapara titulares no solamente por temas relacionados con los escándalos por los que se ha visto salpicado, sino también por su vida privada.

Tal como ha podido confirmar este portal que ha publicado en exclusiva varias informaciones relativas a Víctor de Aldama, el empresario mantiene una relación sentimental con Mireia Borrás, eurodiputada de VOX. Un romance del que hasta ahora no se tenía noticia pero que se remonta a principios de año. La pareja no se ha pronunciado por ahora sobre esta relación, pero ha sido captada en una reciente escapada a la isla de Ibiza, en la que no ha escatimado en gastos.

Víctor de Aldama y Mireia Borrás en Ibiza.

La vida sentimental de Víctor de Aldama no era de interés general hasta que su nombre saltó a los medios a raíz de su relación con la trama Koldo y, sobre todo, después de su llamativo enfrentamiento con Leire Díez en la rueda de prensa que la ex militante del PSOE dio hace unos días en un hotel madrileño para intentar explicar la filtración de sus controvertidos audios.

Sin embargo, a raíz de esta reciente escapada a Ibiza con Mireia Borrás merece la pena echar la vista atrás y repasar el currículo amoroso del empresario, tan desconocido para la mayoría de la población hasta hace poco, como desconocida era su figura.

La vida blindada de Víctor de Almada

A pesar de que Víctor de Aldama nunca ha hablado sobre su vida privada, sí que hay datos de algunas de las relaciones que ha mantenido antes de comenzar su romance con Mireia Borrás. Entre ellas se encuentra su ex mujer, Patricia Ramos, pero también Mariana Restrepo Rey o Leonor González Pano.

Patricia Ramos, su ex mujer

Una de las figuras más importantes en la vida de Víctor de Aldama en los últimos años es Patricia Ramos. La pareja estuvo casada y tiene una hija en común, Martina, de seis años. No se tienen muchos detalles de cuándo se casaron ni cuándo rompieron su relación.

El matrimonio residía en Madrid, en la exclusiva urbanización de Ciudalcampo, ubicada entre los municipios de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo. Una urbanización en la que destaca el nivel de seguridad, así como el tamaño de las parcelas y de las casas. Aldama abandonó la propiedad cuando la pareja decidió poner punto final a su relación y se trasladó al centro de Madrid, a un piso cercano al estadio Santiago Bernabéu.

Aldama junto a su ex mujer, Patricia Ramos. (FOTO: Zamora CF)

Patricia ha sido una persona clave en la vida de Víctor de Aldama, no solamente a nivel privado. Ella figura en varias de las empresas del comisionista, tal como está reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Además, según las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Ramos es una pieza esencial en el presunto blanqueo de capitales, ya que Aldama le habría transferido simas importantes obtenidas mediante comisiones. Unos importes que habrían permitido a la ex mujer del empresario adquirir, supuestamente, una vivienda dúplex, dos plazas de garaje y un vehículo de alta gama, así como un inmueble valorado en dos millones de euros a una sociedad de la que Aldama era titular.

La colombiana Mariana Restrepo

Otra de las mujeres con las que se ha relacionado a Víctor de Aldama es Mariana Restrepo Rey, a quien la UCO identificó como su pareja sentimental en el momento en el que comenzaron las investigaciones. Mariana Restrepo es una diplomática colombiana que ha estado vinculada a diversas actividades empresariales en nuestro país. La colombiana formó parte del comité organizador de las jornadas de la World Jurist Association en el verano de 2021, en las que participó Kaori Matsumoto, la diplomática japonesa casada con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Mariana Restrepo era una de las integrantes del comité que se encargó de poner en marcha este evento que se celebró en Madrid antes del XXVII Congreso Bienal de Barranquilla (Colombia).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariana Restrepo Rey (@marianarestreporey)

Según las investigaciones, Restrepo puso en marcha tras el verano de 2022 varias empresas centradas en la compraventa de bienes inmuebles. Unas sociedades que tienen su domicilio social en la calle Antonio Maura de Madrid, centro de operaciones del comisionista. Tal como recalca la UCO, Restrepo cobró sueldos de las empresas de Aldama y movió dinero a diferentes cuentas. Las mismas investigaciones confirmaron que Restrepo no tiene propiedades en Madrid, pero que vive de alquiler en un piso de más de 100 metros cuadrados en el barrio de Chamberí.

Leonor González Pano, la última

La última de las mujeres a las que se ha relacionado a Aldama antes de que se conociera su romance con Mireia Borrás es Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, quien declaró en la Audiencia Nacional que había entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz por orden de Víctor de Aldama. Pano dijo que había hecho dos entregas de 45.000 euros cada una en octubre de 2020.

Leonor González Pano confirmó que había hecho entrega de 500.000 euros a Koldo García Izaguirre para, supuestamente, pagar una comisión a José Luis Ábalos por el rescate de Air Europa. González Pano fue también administradora de una de las empresas de hidrocarburos que adquirió la casa en Cádiz para que el ex ministro pudiera hacer uso de ella.