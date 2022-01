Buenas noticias en el panorama cinematográfico español. Hace tan solo un día se daba a conocer que, tras más de un mes ingresado, Antonio Resines abandonaba la UCI del Hospital Universitario Gregorio Marañón para pasar a planta. Una buena nueva muy deseada tanto por sus seguidores como por sus compañeros de profesión, que durante estas semanas de incertidumbre han intentado apaciguar las aguas informando sobre los avances en la salud del actor.

Pese a que fue la actriz Fiorella Faltoyano quien desveló a través de sus redes sociales que su compañero de profesión estaba a punto de salir de la Unidad de Cuidados Intensivos, posteriormente la familia del afectado se hizo eco de la información a través de un comunicado hospitalario. Ha sido un día después cuando el hijo de Resines, Ricardo, ha dejado de lado su hermeticidad para mostrar a la prensa su felicidad ante la evolución favorable de su padre: “Estamos muy contentos. Por ahora va bien”, desvelaba el joven cuando se encontró con los reporteros de Gtres. No obstante, se mantuvo cauto y no quiso desvelar muchos más detalles sobre si se sabe o no cuándo Antonio podrá hacer vida normal: “Aún no se sabe. Poco a poco”, finalizaba Ricardo, muy agradecido con los medios de comunicación por el respeto con el que han tratado la noticia y por el interés mostrado durante todas estas semanas. Además, el único hijo de Antonio quiso hacer hincapié también en que su madre, Marisol de Mateo, “está bien”, dejando entrever que para ella tampoco han sido nada fáciles los momentos en los que el actor ha permanecido en estado muy grave.

Con estos alegres datos, parece que la pesadilla vivida por los seres queridos de Resines va llegando a su fin. Fue tan solo unos días antes de que la Navidad diera su pistoletazo de salida cuando desde el diario ABC se confirmó que Antonio estaba ingresado a consecuencia del coronavirus. Pese a haber sido vacunado con las dos pautas y estar esperando la tercera, las patologías previas del intérprete hicieron que la variante ómicron le afectara más de lo previsto, provocándole una neumonía bilateral de la que a día de hoy se recupera. Por su parte, tanto sus familiares como sus amigos no han dejado de mandarle apoyo y de ensalzar su figura públicamente, entre ellos Santiago Segura. El protagonista de Torrente fue el encargado de desvelar que el estado de salud de su compañero de profesión no era bueno, aunque siempre miró al futuro desde una perspectiva positiva: “Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí (en la UCI) la Nochevieja”, declaraba. Por otro lado, Loles León aprovechaba el estreno de su nueva obra durante la semana pasada para lanzar un halo de esperanza sobre el estado de Resines y confirmar que el peligro parecía haber pasado: “Está mucho mejor. Ha salido de lo fuerte, de lo más grave y está luchando. Está saliendo de todo y está muchísimo mejor. Ya no está intubado ni nada, el respiradero se lo pone un poco y ya está saliendo. Lo vamos a tener muy pronto con nosotros”, aseguraba. Por el momento, tendremos que esperar unos días más hasta poder ver al protagonista de Los Serrano haciendo vida normal.