El 25 de octubre, Joan Manuel Serrat recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 por «el alcance de una trayectoria artística que trasciende a la música y se hace referente cívico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal». Cabe destacar que Serrat es una de las figuras más destacadas de la canción moderna y sus canciones forman parte de la memoria emocional de varias generaciones en España y América Latina, tanto en catalán como en castellano.

Al margen de su larga trayectoria en la industria de la música, también se conoce que parte de su círculo familiar ejerce un rol público, como es el claro ejemplo de su hija Candela Serrat.

Joan Manuel Serrat en uno de sus conciertos en Madrid. (Foto: Gtres)

Su hija: Candela Serrat

Nacida en Barcelona un 14 de noviembre de 1986, Candela Serrat Tiffón es hija la hija menor del cantante Joan Manuel Serrat y de la modelo Candela Tiffón. Siempre lo tuvo claro y se formó como actriz en la prestigiosa escuela teatral LAMDA de Londres y en el Laboratorio William Layton de Madrid.

Candela Serrat posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Persiguiendo su sueño de formar parte del séptimo arte, Candela logró participar en varios proyectos de actuación, obteniendo su primer papel en televisión en la serie de sobremesa de TV3 La Riera, ficción en la que interpretó a Alba Comas. Aunque cabe destacar que, su papel más conocido es el de Celia, personaje que interpretó en Seis hermanas, de TVE, donde participó en 468 episodios. Por otro lado, también ha formado parte de títulos como Estoy vivo, Caronte y Servir y proteger.

Su nieta: Luna Serrat

Reúne cerca de setenta mil seguidores en Instagram y, además de haber estudiado Periodismo y Comunicación Audiovisual, Luna Serrat, nieta del cantante, quiso dar un giro de 180 grados a su vida. Se dio cuenta que lo suyo era la interpretación y por ello forma parte de la agencia de representación de actores Paloma Juanes.

Luna es hija de Queco Serrat, fruto del primer matrimonio del cantautor con la ex modelo Mercedes Doménech. «Empecé Interpretación y Canto y es, muy de lejos, la mejor decisión de mi vida. Ahora no vivo en otro país, ni tengo mi piso propio, ni mi sueldo fijo cada mes, pero soy feliz, disfruto y me acuesto y me levanto sonriendo. Creo que el éxito es eso», contó la creadora de contenido en ¡Hola! en 2022. «Mi sueño es ser actriz. Llevo ya dos años de formación en una escuela de teatro y, mientras, estudio Canto y toco piano y guitarra», añadió.