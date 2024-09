Candela Serrat y Daniel Muriel revelan cómo es Joan Manuel Serrat como abuelo

El pasado verano, Candela Serrat y Daniel Muriel dieron la bienvenida a su segundo hijo en común. El pequeño llegó al mundo el 2 de agosto y la pareja lo presentó en sus redes sociales con una fotografía de sus manos unidas con las del recién nacido y las de su primogénita. Han pasado seis semanas desde entonces y aunque continúan adaptándose a la realidad de ser uno más en casa, ambos se han mostrado muy felices de estar viviendo esta nueva y emocionante etapa.

«Es muy bueno», comenzaba a decir Candela durante el 30º aniversario del Teatro Kapital. El actor corroboraba las palabras de su mujer y aseguraba que tenían mucha suerte: «Hacemos niños buenos y niños calmados», añadía. En cuanto a Mérida, su primera hija, ambos señalaban que estaba «encantada» con la llegada de su hermano, un sentimiento que tiene toda la familia por igual, la cual está muy contenta e implicada con la ampliación del clan.

Durante su intervención en el evento mencionado, Daniel y Candela también quisieron destacar el papel de Joan Manuel Serrat como abuelo: «Se le cae la baba con todos y cada uno de sus nietos. Es un súper abuelo», comentaba el intérprete sobre su suegro. En cuanto a su faceta como padre, Candela reiteraba que «no había nada que no hubiera dicho sobre él», dejando entrever que solo tiene palabras bonitas para describir a su progenitor, una de las piezas fundamentales de su vida.

Candela Serrat, tremendamente orgullosa de su padre

Tal y como destacaba en su última aparición pública, Candela Serrat siempre se ha deshecho en halagos hacia su padre. La joven decidió seguir los pasos de Joan Manuel Serrat incluso sabiendo que las comparaciones con él iban a ser inevitables. Nunca se ha mostrado molesta con ello, sino todo lo contrario, ya que es ella misma la que se declara fan de la trayectoria de su progenitor. «Soy muy fan de mi padre y de sus conciertos, que disfruto como la que más. Tengo la suerte de haber crecido con sus canciones y vivirlas con la misma intensidad que otro fan», confesó para Diez Minutos.

Por otro lado, Candela también reveló a la revista Pronto sentirse muy afortunada de compartir la sensación de admiración que tanta gente había reconocido tener hacia el compositor. «Estamos tremendamente orgullosos de él y es precioso», reconocía. En 2022, Joan Manuel anunció su retirada de los escenarios y, como no podía ser de otra manera, recibió multitud de homenajes y premios por su impecable carrera. Uno de ellos fue La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, y Candela, mostrándose muy emocionada por ello, no dudó en dedicarle unas emotivas palabras en las redes que no tardaron en hacerse virales.

«Otorgan La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al hombre que me ha querido, educado y enseñado todo lo que sé desde que existo. Ya era mi persona excelentísima, la de todo este equipo fotografiado, que es nuestra familia, y la de tanta gente. Ahora nos lo dice Alfonso X el Sabio», escribía.