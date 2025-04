La actitud de Gerard Piqué ante la nueva oleada de especulaciones sobre su ruptura con Clara Chía es cuando menos curiosa. El ex futbolista, conocido por su carácter reservado y su firme negativa a entrar en el juego mediático sobre su vida privada, ha sorprendido esta vez con una reacción inesperadamente rápida y contundente. A través de su entorno más cercano, Piqué se ha apresurado a desmentir los rumores de una supuesta ruptura con la joven catalana, con quien mantiene una relación desde hace más de tres años.

Esta reacción resulta llamativa precisamente porque contrasta con el perfil que ha cultivado durante años: el de una figura pública que evita responder a titulares sensacionalistas y que, incluso en momentos de máxima presión mediática, ha preferido guardar silencio o actuar con total indiferencia. Cuando su separación con Shakira ocupaba todas las portadas internacionales, Piqué optó por el hermetismo absoluto. No hubo comunicados, no hubo aclaraciones. Ni siquiera cuando las especulaciones sobre infidelidades y nuevos romances lo colocaban en el centro del huracán, pareció importarle demasiado lo que dijeran los medios. Sin embargo, esta vez la historia ha sido diferente.

Gerard Piqué en Miami. (Foto: Gtres)

Apenas unas horas después de que varios portales del corazón aseguraran que la relación entre Piqué y Clara Chía había llegado a su fin, presuntamente por terceras personas o por un desgaste progresivo, fuentes del entorno del ex jugador del FC Barcelona se pusieron en marcha para desmentir categóricamente las informaciones. «Es absolutamente falso», declararon de manera tajante, tratando de poner freno a la bola mediática que se avecinaba. Medios como ¡Hola! se encargaron de reafirmar que la pareja sigue junta, incluso aportando imágenes recientes de ambos paseando por las calles de Barcelona, aparentemente relajados y ajenos al revuelo. Además, la pareja reapareció junta a última hora de la tarde de este jueves, 24 de abril, aunque sin hacer declaraciones a la prensa congregada en las inmediaciones del domicilio que comparten en la Ciudad Condal.

Todo ello ha contribuido a reforzar la idea de que, esta vez, Piqué no ha querido dejar que el runrún de la rumorología se imponga a los hechos. Y eso, viniendo de él, es una novedad significativa. Pero ¿A qué se debe este cambio de estrategia? ¿Qué ha motivado a Piqué, tan poco amigo de los desmentidos públicos, a actuar con tanta celeridad y determinación? Algunos apuntan a un intento de proteger a Clara Chía, que desde que se hizo pública su relación con el ex defensa ha sido blanco de críticas y una presión constante. Otros lo interpretan como un gesto de reafirmación y una forma de demostrar que su vínculo con Clara no sólo sigue vigente, sino que está lo suficientemente consolidado como para plantar cara a los medios.

Gerard Piqué y Clara Chía por las calles de Barcelona. (Foto: Gtres)

También podría influir aquí el nuevo posicionamiento de Piqué como figura pública en otros ámbitos. Alejado de los terrenos de juego, ahora está volcado en sus proyectos empresariales, especialmente en la Kings League y Kosmos Football, donde su imagen como líder se ha vuelto casi tan importante como lo fue su rendimiento deportivo en su día. En Kosmos, precisamente, trabaja Clara Chía. Así, en este contexto, las turbulencias sentimentales podrían afectar más de lo que parece a su marca personal, y él lo sabe. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que esta nueva actitud comunicativa representa un giro notable en la manera en que Gerard Piqué gestiona su imagen pública. Donde antes reinaba el silencio, ahora emerge una respuesta medida.