La importante herencia que recibirá el único hijo de Carmen Sevilla

Con la muerte de Carmen Sevilla hemos dicho adiós a una de las figuras más destacadas del panorama nacional, un mito de la pequeña y de la gran pantalla que ha dejado un legado impresionante del que ahora su único hijo, Augusto Algueró Jr. es heredero. Él ha sido el que ha decidido que el adiós a la actriz se lleve a cabo de manera privada, en la más estricta intimidad, a pesar de que han sido muchos los que se han pronunciado y han comentado que la intérprete se merecía una despedida por todo lo alto, debido a su relevancia en la historia del entretenimiento de nuestro país.

Carmen Sevilla en una imagen de archivo. / Gtres

Aunque pasó gran parte de su vida expuesta, en sus últimos años, Carmen Sevilla estuvo ingresada en una residencia en Madrid, alejada de los focos, víctima de la enfermedad del Alzheimer. Su luz se ha apagado a los 92 años, pero su legado permanecerá a través de sus trabajos, fruto de los cuales es la herencia que ahora pasa a manos de su hijo.

No son muchos los detalles que se tienen del patrimonio de la artista, pero sí sabemos que la suya fue una carrera de grandes éxitos, desde que Cesáreo González, el productor más importante del Franquismo, le ofreciera su primer contrato por algo más de un millón de pesetas por tres películas, Pluma al viento (1952), Violetas imperiales (1952) y Gitana tenías que ser (1953). Después de eso, vinieron otros grandes éxitos, incluso, Carmen podía presumir de haber trabajado en la primera película española nominada a los Premios Oscar, La venganza.

Carmen Sevilla y su hijo juntos. / Gtres

A lo largo de su carrera, Carmen Sevilla acumuló un casto patrimonio que podría haber sido más si hubiera aceptado el contrato que le ofreció Columbia en Hollywood, sin embargo, no quiso mudarse a Estados Unidos y no aprendió inglés. No fue este el único contrato que rechazó, sino que también declinó otros acuerdos en países europeos como Italia y Francia.

Augusto Algueró Jr. no solo es heredero del patrimonio de su madre, sino que también heredó el de su padre, el compositor Augusto Algueró. Durante el matrimonio de la pareja, generaron juntos una importante fortuna, hasta el punto de convertirse en uno de los matrimonios más ricos. Además, Carmen después se casó con Vicente Patuel, con que se retiró al campo durante un tiempo. Sin embargo, no fue una etapa tan fructífera a nivel económico, sino que, para sufragar los gastos de la finca, la actriz tuvo que vender algunas de sus joyas. La exclusiva de su boda con Patuel publicada en la revista ¡Hola! gracias a la negociación de Jaime Peñafiel fue un soplo de aire fresco en las finanzas de la artista. Parece que cobró 40 millones de pesetas por la exclusiva.

Carmen Sevilla en una imagen de archivo./ Gtres

Más adelante, Carmen adquirió un piso de 200 metros en la zona de Pintor Rosales en Madrid, una casa en Marbella y renovó su joyero. Con la muerte de Patuel vendió la finca y se instaló en la capital. Gracias a su vuelta a televisión, en el programa Telecupón, Carmen ingresaba medio millón de pesetas al día y en su último trabajo, en Cine de Barrio, llegó a cobrar 24.000 euros por semana.

A pesar de que la cifra total de su patrimonio no se conoce, algunas fuentes apuntan a que la venta de algunas de sus propiedades le reportaron casi ocho millones de euros. No cabe duda de que el hijo de la artista, por el que Carmen Sevilla sentía absoluta devoción, es el gran heredero de esta fortuna, no solo económica sino también sentimental, aunque también él ha sido el que ha hecho frente a todos los costes médicos que ha necesitado su madre desde que se retirara de la vida pública e ingresara en una residencia.