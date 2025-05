Un grupo de influencers de nuestro país han vendido, sin quererlo, una estafa que ha salpicado a muchos de sus seguidores. Hace 24 horas, algunas creadoras de contenido de nuestro país promocionaron una agencia de viajes low cost que ha llegado a millones de personas, que se han visto afectadas por esta publicidad falsa. Este grupo de influencers, entre las que se encuentra Estela Grande, facilitaron links a través de sus historias temporales para que sus followers, al menos, se interesaran por esta agencia, que ha desaparecido del mapa y no da respuesta alguna tras quedarse con miles de euros.

El testimonio de tres influencers

«Hola Marina. Me han estafado mil euros por la empresa que publicasteis ayer varias influencers. Era el dinero de mis vacaciones. Supongo que al haber firmado un contrato de publicidad con ellos tenía más datos de la empresa que me pueda ayudar a poner la denuncia. Por favor, ayúdame porque era el único dinero que tenía para verano. Os he enviado un mail, por favor, espero respuesta, estoy muy nerviosa y triste», ha sido el mensaje de una seguidora de Marina García.

Por su parte, la ex concursante de La isla de las tentaciones, ha respondido tras darse cuenta que lo que había vendido en sus redes era una estafa: «Ayer por la noche contesté a varias personas, estoy dando la cara igual que deberían hacer todos y dar explicaciones oportunas. Me han escrito incluso personas que no me siguen y reservaron desde otro creador de contenido, sin saber qué hacer. No sabemos nada de la agencia de viajes, hemos estado mandando emails y nadie contesta. Tenemos la corazonada que contestarán, pero ya todo huele demasiado raro».

De izquierda a derecha. Los mensajes de Naomi Asensi y Estela grande a su comunidad. (FOTO: REDES SOCIALES)

Además, ha brindado su apoyo y ayuda a las personas de su comunidad que han caído en esta estafa: «Estoy dispuesta a ayudaros en todo lo que sea necesario, pero hasta el momento no tenemos más información. Todas las agencias y representantes afectados por esto van a denunciar. Entiendo que estéis agobiados, pero creedme que se está poniendo ya manos en el asunto».

Naomi Asensi, también concursante de realities, ha reaparecido en redes para pedir disculpas públicamente a sus seguidoras. «Chicas, he decidido pausar temporalmente la campaña de Sietevuelos hasta que me aclaren varias dudas que me han surgido al leeros. Mi prioridad sois vosotras. No pienso arriesgar la confianza que tenemos por ninguna colaboración. Si en los próximos días me resuelven todo y veo que es cien por cien fiable, estaré encantada de volver a compartirlo con total tranquilidad. Gracias por escribirla y estar tan atentas».

Entre las creadoras de contenido a las que han estafado también se encuentra Estela Grande: «Si alguien ayer compró algún viaje en la página que promocioné, por favor hable con su banco para cancelar la operación lo antes posible, Los bancos suelen tener margen de maniobra con las operaciones en tarjeta y así podríamos ayudar a evitar daños mayores».