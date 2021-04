El 2021 traerá una bonita alegría tras el verano. La hija mayor de Lolita Flores, Elena Furiase, pasará por el altar. Una boda por todo lo alto en el famoso clan español. Con todavía cinco meses por delante, son muchos los preparativos que le quedan por cerrar. ¿Está teniendo la ayuda de su hermano? Guillermo Furiase aprovecha su presencia en el desfile de Eduardo Navarrete, dentro de la MBFWM, para contestar a estas preguntas. También nos cuenta cómo ha sido su primera vez ejerciendo de modelo, al mismo tiempo que no puede evitar derretirse con su sobrino Noah.

El joven estaba pletórico por probar suerte en la pasarela: «Es mi primera vez como modelo, pero lo mío es la música y eso no se va a ir en la vida. Pero bueno esto es una experiencia nueva, hay que hacer de todo en esta vida, como decían en mi casa, hay que ser polivalente y es una oportunidad nueva. Me parece divertido, me gusta y estoy conociendo gente imborrable», comienza diciendo.

Guillermo Furiase no contó con el arropo de su madre ni de su hermana para su primera vez como modelo. Él explica el motivo de la ausencia: «No vienen porque no están. Están ocupadas». El nieto de Lola Flores ha heredado la vena artística de la familia, algo que no la sorprende: «Mi madre no opina nada de esto. Si hubiese salido farmacéutico a lo mejor hubiera opinado otra cosa». Y es que «los Flores son los Flores, eso se lleva en el ADN, se quiera o no se quiera», comenta entre risas. Lo que es innegociable en casa de la famosa saga de cantantes es que «me apoyan haga lo que haga», dice Guillermo.

Todos los miembros de la familia tienen marcado en rojo en el calendario el próximo mes de septiembre. Será entonces cuando la primogénita de Lolita, Elena Furiase, contraiga matrimonio con Gonzalo Sierra, padre de su hijo Noah, en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. El papel de su hermano en el enlace es «esperar», según confiesa él mismo. «Que se encargue mi hermana que es la que se va a casar. Espero que con toda esta pandemia se pase todo un poco. Yo no paro y mi hermano también estará preocupada con todo lo que se viene encima», dice Guillermo Furiase. Un elemento que a buen seguro no faltará en el día grande de su hermana mayor será la música: «Eso jamás. El día que falte estaremos todos muy tristes».

El cantante no ha podido evitar derretirse al hablar del hijo de su hermana, el pequeño Noah: «Mi sobrino es el amor nuevo de mi vida. Las pocas frases que ha dicho ha sido Guille. Lo escucho y me entra un esguince. Tiene dos años, espero que siga así como es, que es simpatiquísimo, una pedazo de persona, súper blanco por dentro, así que estoy feliz de tener un sobrinazo», comenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase)

Por último, Guillermo Furiase ha dado el parte de salud de su padre, cuya salud estaba siendo delicada en los últimos tiempos, algo que en tiempos de pandemia no ayuda: «Bueno, mi padre la verdad que está muy bien. Lo vemos casi todos los días. Está con mucha energía», concluye.