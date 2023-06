La pasión de Guardiola con su mujer tras ganar la Champions con el Manchester City: así es Cristina Serra

Pep Guardiola es uno de los hombres más felices sobre la faz de la tierra ahora mismo. Este sábado por la noche se proclamó campeón de la Champions League con el Manchester City después de vencer la final al Inter de Milán por 1-0. El español Rodrigo Hernández fue el encargado de romper la paridad en el marcador y de darle al catalán un nuevo trofeo al mando del conjunto ‘citizen’, pero no uno cualquiera. La gran asignatura pendiente del catalán era volver a ganar la competición europea más importante, un reto que consiguió dirigiendo al famoso Barça del Sextete pero que no había podido volver a lograr. Mucho trabajo e inversión millonaria después, Pep vuelve a saborear la gloria y no es de extrañar que besase la copa con este sentimiento.

Pero este no fue el único beso que dio Pep Guardiola anoche sobre el estrellado cielo de Estambul, escenario de la final. Hubo otro igual o más de apasionado: el que le plantó a su mujer, Cristina Serra, sobre el césped, tal y como puedes ver en la foto que encabeza esta noticia.

Esa pasión no es para menos. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y cuánta razón en este caso. Guardiola se lleva todo los focos, pero detrás suyo hay una mujer que lleva tres décadas compartiendo éxitos, fracasos, alegrías y tristezas con su marido. ¿Quién es Cristina Serra?

Catalana como Pep, esta mujer que comparte su vida con el mediático entrenador siempre ha estado en un segundo plano elegido. Empezó su carrera como comunicadora en TV3, pero finalmente abandonó los medios para volcarse de lleno en la empresa textil. Antes de eso también hizo sus pinitos como actriz: fue una de las protagonistas de la serie de los 90′ El joc de viure. Desde hace 30 años sigue los pasos de su marido allá donde va.

María, la hija ‘influencer’ de Pep Guardiola

El entrenador del Manchester City ha hecho una familia numerosa junto a su esposa. Su matrimonio dio como fruto tres hijos: María (22), Marius (20) y Valentina (15). La primera es la más mediática de todos ya que goza de una gran popularidad en redes sociales. Solo en Instagram atesora la nada desdeñable cifra de (casi) 600.000 seguidores.

María Guardiola comparte en su perfil imágenes sobre su lujoso estilo de vida, así como sus exclusivas compras y viajes. Le apasiona la moda, algo que comparte con su madre, propietaria de la empresa Serra Claret dedicada a la venta de ropa y accesorios de lujo. La familia de la esposa de Pep cuenta con un total de tres tiendas multimarca, dos en Manresa y otra en Barcelona, donde vende artículos de las firmas más prestigiosas bajo el nombre Serra Claret. Desde prendas de Dsquared2, Dolce & Gabbana y Gucci, hasta Marc Jacobs o Alexander Wang. Además, María ha convertido en una de las embajadoras de la Fundación Guardiola Sala, la organización que Pep creó hace años para fomentar la integración de las personas más desfavorecidas a través del deporte.