Gloria Camila ha reaparecido este lunes en televisión. Un año después de su marcha forzada de Telecinco, la joven ha dado de nuevo el salto a la pequeña pantalla, aunque esta vez, en Antena 3. Gloria se ha estrenado, ante la sorpresa de muchos, como colaboradora en la tertulia de corazón de Espejo Público, el programa que conduce Susanna Griso. Allí, ha hablado de sus problemas de ansiedad y el principio de depresión que le fue diagnosticado hace varios meses atrás; así como de lo dura que fue su infancia y adolescencia, y de su hermano José Fernando, de quien, precisamente, ha dado el último parte de salud.

«Estuve bastante sola cuando mi hermano entró en un centro de desintoxicación y cuando a mi padre le pasó lo del accidente. No he tenido una infancia normal. Salgo y parece que me está mirando todo el mundo. He aguantado que digan barbaridades de mi hermano. Está mejorando en su tratamiento y es padre. La vida va pasando y todos aprendemos de nuestros errores. Mi hermano es mi hermano. En circunstancias y problemas familiares no hay que dejarlos solos. Me tocó estar ahí con los dos a tope y ahora estamos genial», ha dicho. «Está activo, va, viene, viaja y hace deporte. No para, no puede estar en casa en un momento de sofá. Tiene la mente súper ocupada y está bastante bien», ha añadido.

Gloria Camila en su debut en ‘Espejo Público’ / Antena 3

Cabe recordar en este sentido, que José Fernando lleva desde el año 2017 ingresado en el centro psiquiátrico San Juan de Dios, en la madrileña localidad de Ciempozuelos, a consecuencia del espiral de malas compañías y la severa adicción a las drogas que desarrolló tras la muerte de Rocío Jurado, en junio de 2006. Si bien parecía que iba a ser dado de alta a finales del verano pasado, finalmente las autoridades decidieron prolongar su estancia en el centro y, a día de hoy, no se ha hecho pública su fecha de salida, en caso de que la haya.

La última vez que vimos públicamente al hijo de José Ortega Cano fue el pasado mes de abril, durante la Primera Comunión del hijo en común del diestro y Ana María Aldón, José María. Antes, también estuvo en la celebración del cumpleaños de su hermana, Gloria Camila, que tuvo lugar en un conocido local de la capital madrileña. Durante la fiesta, el joven dedicó unas tiernas palabras a la ex colaboradora de Mediaset. «Quería expresar mis sentimientos hacia ti, Gloria. Me has estado apoyando toda mi vida, durante muchos años. Nunca me has dejado solo, siempre me has apoyado en todo», expresó.

José Fernando Ortega en la comunión de su hermano / Gtres

El futuro más próximo de Gloria Camila

Durante su intervención en el programa, Gloria Camila ha hablado también sobre su futuro profesional más inmediato. La televisiva ha confesado que, además de continuar con su faceta como influencer, quiere seguir formándose como actriz y retomar sus estudios de derecho. «Creo que derecho es una cosa super importante para el día de mañana. Para comprarte una casa o firmar un contrato», ha desvelado. Gloria Camila ya hizo la carrera de moda y después un máster en marketing digital.