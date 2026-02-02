Gloria Camila Ortega ha reaparecido visiblemente afectada tras el tenso enfrentamiento que protagonizó el pasado fin de semana con Emma García en el programa Fiesta. A través de sus redes sociales y posteriormente en el espacio El tiempo justo, la hija de Ortega Cano ha querido aclarar cómo vivió ese momento y por qué terminó rompiendo a llorar en pleno directo, confesando que fue «una tarde bastante complicada» que la dejó «muy tocada».

En sus mensajes en Instagram, Gloria Camila ha agradecido el apoyo recibido por parte de sus seguidores y ha reconocido que, tras lo sucedido, necesitó refugiarse en casa de su padre. Aunque ha intentado mostrarse serena, su voz entrecortada y su gesto evidencian el impacto emocional que le provocó la situación. Más tarde, ya en El tiempo justo, la colaboradora de televisión ha explicado con mayor calma que su malestar no iba dirigido contra Emma García, sino contra la forma en la que se gestionó la polémica desde el programa, especialmente por verse envuelta en una situación que, según aseguró, no esperaba.

Gloria Camila en un evento de moda. (Foto: Gtres)

La colaboradora ha defendido con firmeza su papel en Fiesta, subrayando que acudió en calidad de comentarista y no para conceder una entrevista sobre su vida privada. «Sé perfectamente cuál es mi función y hasta dónde tengo que hablar», ha recalcado, insistiendo en que siempre ha sido transparente cuando se le ha preguntado por temas personales, pero que necesita saber de antemano qué se va a tratar en plató. Para Gloria Camila, el problema no fue la pregunta en sí, sino la sensación de verse sorprendida y expuesta en un momento de especial sensibilidad.

Así se vivió el encontronazo entre Gloria Camila y Emma García

Estas explicaciones llegan después del tenso episodio vivido en directo, cuando Emma García le preguntó por su reciente viaje a Venecia con su ex pareja, el cantante Álvaro García. Un viaje que salió a la luz tras la publicación de unas imágenes y que desató una oleada de especulaciones sobre una posible reconciliación. Gloria Camila confirmó el viaje, pero negó que exista una relación formal, lamentando que una decisión personal haya generado tal revuelo mediático.

La situación se volvió aún más delicada por la coincidencia con los rumores previos que la vinculaban sentimentalmente con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo. Aunque ella siempre ha defendido que entre ambos solo existe amistad, una publicación del joven en redes sociales, con una imagen de Venecia y un mensaje ambiguo, fue interpretada por muchos como una indirecta que avivó la polémica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telecinco.es (@telecincoes)

En ese contexto, la actitud distante de Gloria Camila en el plató no sentó bien a Emma García, que reaccionó con visible enfado, reprochando tanto a ella como a Raquel Bollo la tensión generada en directo. Las palabras de la presentadora marcaron un punto de inflexión y terminaron provocando el derrumbe emocional de la colaboradora, que defendió su derecho a no tener que justificar públicamente cada decisión que toma en su vida personal. «Paso de preguntar porque a mí me importa una mierda también al final esto, entiéndeme. Yo no voy a preguntar y voy a aguantar esas caras, porque Gloria sabía que íbamos a hablar de esto», dijo.

Tras el revuelo, Gloria Camila ha querido dejar claro que no existe un conflicto personal con Emma García ni con el programa, pero sí ha señalado que la reacción de la presentadora le pareció «fuera de lugar» y que no se sintió cómoda con la forma en la que se desarrolló el momento. Un episodio que ha vuelto a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre el papel de los colaboradores de televisión y los límites de la exposición pública cuando la vida personal entra en juego.