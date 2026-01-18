Gloria Camila confiesa qué hace Rocío Flores cuando viaja a Madrid: "Yo apenas la veo"

Rocío Flores está harta de guardar silencio y ha dado una entrevista en ¡De Viernes! que marcará un antes y un después en su trayectoria. LOOK se ha hecho eco de sus palabras y ya hemos dejado claro que, al menos de momento, su relación con Rocío Carrasco está rota, pero ¿por qué? Ha sido Gloria Camila la que ha arrojado algo de luz a este asunto, asegurando que su sobrina lleva mucho tiempo preparándose para dar respuesta en los tribunales a las acusaciones que ha recibido desde que Rociíto protagonizó Contar la verdad para seguir viva, el polémico documental que emitió Telecinco de la mano de La fábrica de la Tele.

Gloria Camila ha explicado que Rocío Flores viaja con frecuencia a Madrid para reunirse con sus abogados. El tiempo, y sobre todo la justicia, le está dando la razón poco a poco y ese es el motivo por el que se ha enfrentado a Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos coincidió con la joven en ¡De Viernes! y esta última le plantó cara, asegurando que lo tiene todo muy bien atado.

Rocío Flores contestando a Terelu Campos. (Foto: Telecinco)

«Rocío iba preparada. Yo vi a Terelu muy centrada en defender la otra parte, pero en este momento se estaba hablando de cómo lo ha vivido Rocío, que creo que también tiene el derecho de explicarse ella y no ser cuestionada por el dolor de su madre, la versión… Ella está hablando de otro procedimiento judicial que ha tenido y que gracias a Dios le ha dado la Justicia la razón, que es el primer caso en España», ha explicado Gloria en Fiesta. Según dice, Terelu Campos tenía tanta fijación por defender a Rocío Carrasco que no se molestaba en entender a Rocío Flores.

La estrategia secreta de Rocío Flores

No es casualidad que Rocío Flores dejara en silencio a Terelu Campos. La joven, tal y como ha contado Gloria Camila, ha consultado muchas cosas con sus abogados y tiene argumentos de peso para defenderse ante cualquier persona o situación.

«Ha estado muchas horas. Rocío cuando viene a Madrid no viene a estar de fiesta, apenas la veo. Ella viene a estar con los abogados, día tras día, muchísimas horas. Ha llegado a veces a las 12 de la noche desde las ocho de la mañana para estar preparada justamente para poder explicar y expresar, y que la gente en su casa lo entienda todo», declara Gloria Camila.

Rocío Flores en un evento. (Foto: Gtres)

De esta forma, ha quedado claro que los desplazamientos de Rocío Flores a Madrid están motivados principalmente por sus ganas de hacer justicia. Todavía no ha confirmado que vaya a demandar a Rociíto, pero tampoco lo descarta porque, según dice, ha sufrido mucho y ve que la situación no tiene solución.

Emma García está de acuerdo con el argumento de Gloria Camila. La presentadora considera que Rocío ha hablado desde una perspectiva que invita a escucharla y entenderla. «Yo no la esperaba así, pensaba que iba a hablar de sus sentimientos, de su dolor… Pero es verdad que iba preparada y con todos los argumentos y toda la información», ha comentado al respecto. En definitiva, el paso de los años ha querido que cada vez haya más gente dispuesta a atender a Rocío Flores.