Silencio absoluto y gesto serio. Gloria Camila ha esquivado este miércoles todas las preguntas sobre la bronca que protagonizó en plena calle con Álvaro García, captada por las cámaras, y que ha vuelto a situarla en el centro de la polémica sentimental. La hija de José Ortega Cano, visiblemente incómoda, ha evitado pronunciarse también sobre su reciente encuentro con Manuel Cortés, alimentando aún más las dudas sobre el delicado momento personal que atraviesa. «Muchas gracias», se ha limitado a decir.

Las imágenes difundidas muestran a Gloria Camila y Álvaro García discutiendo en un centro comercial, con una tensión evidente entre ambos. Según se aprecia en la secuencia, es él quien lleva la voz cantante, mientras que ella permanece seria, distante y con un lenguaje corporal que refleja incomodidad. Aunque finalmente se marchan juntos, la escena ha generado todo tipo de interpretaciones sobre el estado real de su relación. Esta bronca se produce apenas dos semanas después de que trascendiera que Gloria y Álvaro se estaban dando una segunda oportunidad tras su ruptura. Un acercamiento que, según personas de su entorno, la joven quería mantener en la más estricta intimidad, lejos del foco mediático que siempre ha rodeado su vida personal.

Gloria Camila en las inmediaciones de su casa. (Foto: Gtres)

A este episodio se suma la figura de Manuel Cortés, que vuelve a aparecer en escena después de que ambos fueran vistos juntos en las últimas horas. Las cámaras captaron a Gloria entrando con él en un local y, más tarde, al cantante abandonando el domicilio de la joven, unas imágenes que han reavivado los rumores sobre una posible relación que ella siempre ha negado públicamente. Cabe recordar que, según desvelo Leticia Requejo en El tiempo justo, Manuel Cortés habría pedido a Gloria Camila dar un paso más y oficializar lo suyo, una propuesta que ella rechazó, insistiendo en que solo mantenían una amistad. Este desencuentro habría provocado malestar en el cantante, especialmente tras conocer el viaje de Gloria a Venecia con Álvaro García, interpretado por él como una señal contradictoria.

Mientras Manuel Cortés ha asegurado ante los medios que se encuentra tranquilo y que no existe ningún conflicto, Gloria Camila ha optado por no dar explicaciones. Tampoco ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con Álvaro ni si la bronca captada por las cámaras responde a un simple desacuerdo puntual o a un desgaste más profundo.

Manuel Cortés entrando en una vivienda. (Foto: Gtres)

En sus últimas apariciones televisivas, Gloria Camila ya había dejado claro su hartazgo con la presión mediática y con la obligación constante de dar explicaciones sobre su vida personal. «No le debo nada a nadie», llegó a afirmar en pleno plató de Fiesta, una postura que terminó provocando un tenso y sonado encontronazo en directo con Emma García. La presentadora, visiblemente molesta por la actitud de la colaboradora, estalló al sentirse cuestionada por hacer su trabajo y llegó a asegurar que «le importaba una mierda» seguir preguntando si no había voluntad de responder, dejando claro que no estaba dispuesta a aguantar malas caras. El momento, cargado de tensión, acabó con Gloria Camila completamente desbordada y rompiendo a llorar, confesando sentirse agobiada por la polémica generada en torno a su viaje a Venecia y por tener que justificar cada decisión que toma.