Gloria Camila aclara cuáles son sus verdaderos estudios

Gloria Camila abandonó la pequeña pantalla hace un tiempo por problemas de salud. El último programa en el que participó fue en Pesadilla en el Paraíso y después estuvo un tiempo desaparecido, solucionando unos asuntos relacionados con su vida personal. El documental de Rocío Carrasco le generó muchos enemigos y la situación que estaba atravesando su padre tampoco le ayudó. Gloria Camila adora a José Ortega Cano y no consiente que nadie ponga en duda su reputación, por eso se ha enfrentado a algunos colaboradores como Kiko Hernández. En estos momentos la relación entre Gloria y su hermana Rocío es inexistente y esto también le ha generado conflictos mediáticos.

Gloria Camila disfruta de un vínculo muy estrecho con Rocío Flores. Comparte profesión con su sobrina y tienen muchas cosas en común. Las dos son creadoras de contenidos y recientemente la hija de José Ortega Cano ha publicado un material muy interesante. Para callar todos los rumores, ha explicado en qué punto se encuentra su carrera universitaria y cuáles son los estudios que tiene hasta la fecha. Antes de esto les ha aconsejado a sus seguidores qué pautas deben seguir para obtener buenos resultados en los exámenes.

Gloria Camila hablando con sus seguidores / Instagram

«Yo siempre tengo que hacer resúmenes y hacer que se lo explico a alguien para que se me quede. Si no lo entiendes tú, por mucho que estudies no se te va a quedar bien», ha explicado a través de una ronda de preguntas y respuestas en su Instagram. Gloria sorprendió a todos al anunciar que se había matriculado en la universidad para estudiar Derecho de manera presencial. Según contó, a pesar de que tenía varios proyectos abiertos, no quería hacerlo a distancia para obtener el máximo rendimiento posible.

La sinceridad de Gloria Camila sobre su formación académica

Gloria Camila contestando a sus seguidores / Instagram

Gloria Camila siempre ha recibido críticas haciendo referencia a su formación académica y considera que ha llegado el momento de contar la verdad. En su momento estudió Diseño de Moda y con el paso del tiempo salió a la luz que Ana María Aldón era la que hacía muchos de sus trabajos. Esta información la dio Gema Aldón cuando su madre se separó de José Ortega Cano y empezó a arremeter contra la que fue su familia. Sin embargo, la hermana de Rocío Carrasco insiste en que se especializó en la citada materia y presume de haber terminado el proceso.

«Estudié los cuatro años de la diplomatura de Diseño de Moda. Un año el máster en Marketing Digital y ahora Derecho porque me gusta y por tener más conocimientos», comenta en Instagram. Después ha explicado qué sensaciones tiene después de su primer día en la universidad. «He estado muy bien y la gente súper maja, creo que algunos ni saben quién soy o al menos lo disimulan muy bien».

La hija de José Ortega Cano deja la puerta abierta a la televisión

Gloria Camila Ortega en el aniversario de la muerte de Rocío Jurado / Gtres

Después de su participación en Pesadilla en el Paraíso, Gloria Camila publicó un comunicado en sus redes sociales anunciando que había emprendido acciones legales contra sus detractores. Según contó, estaba recibiendo insultos y descalificaciones muy graves que habían cruzado todos los límites, así que puso el asunto en manos de sus abogados. Después de esto estuvo un tiempo sin aparecer en la pequeña pantalla y sin coquetear con los medios de comunicación, pero ahora ha dejado la puerta abierta a un posible regreso televisivo.

Las palabras exactas de Gloria han sido: «Igual hay sorpresas». En su momento dejó claro que estaba centrada en sus estudios, pero que tenía que seguir trabajando porque es independiente y hace tiempo que no vive en el domicilio familiar. Ha insinuado que podría hacer alguna aparición, pero no ha dado más detalles, así que hay que esperar para ver a qué estaba haciendo referencia.