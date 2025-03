José María Gil Salgado ha reaparecido ante los medios. Tras su salida de la cárcel hace justo un año, son contadas las ocasiones las que se ha dejado ver la ex pareja de María Jesús Ruiz, con la que tiene una hija en común. Ahora, el empresario ha querido mostrar su apoyo a Manu Tenorio en su concierto en Sevilla, al que han acudido varios rostros conocidos.

El último parte de salud de Gil Salgado

Una de las últimas imágenes de Gil Salgado fue hace justo 365 días en el 30 aniversario de Los Alpresa, en la capital hispalense. El empresario, que suele evitar pronunciarse sobre su vida personal debido a sus antecedentes judiciales, atendió a los medios de comunicación para hablar sobre su delicado estado de salud. El empresario dejó claro que para él había supuesto un esfuerzo salir de casa, ya que no tenía ni fuerza ni ánimo ya que pasaba más tiempo en el «hospital que en casa», aunque estaba mucho mejor «que donde estaba (refiriéndose a la prisión)».

Gil Salgado y María Jesús Ruiz. (FOTO: GTRES)

Un año después, el ex novio de María Jesús Ruiz, con la que no tiene ningún tipo de relación a pesar de tener una hija en común, ha acudido al concierto que ofreció el pasado 13 de marzo Manu Tenorio en Sevilla. El empresario ha dicho que se encuentra «bien» y que le apetecía ver el concierto. Sin embargo, parece que sigue en la misma postura que el pasado año y ha reconocido que «sale poquito» de su hogar.

Además, aunque suele ser reticente a la hora de pronunciarse sobre su vida privada, no ha dudado en explicar cómo se encuentra debido a la enfermedad por la que salió de la cárcel: «Estoy regular de salud y luchando todos los días». Finalmente, también ha hablado sobre su hija mayor, Anabel, que ha protagonizado en varias ocasiones encontronazos televisivos con María Jesús Ruiz: «Mi hija está de colaboradora, lo está haciendo bien».

El delicado momento vital de Gil Salgado

El pasado mes de febrero se cumplió un año desde que Gil Salgado saliera de prisión tras haber cumplido una condena de tres años y tres meses por alzamiento de bienes. El andaluz pasó concretamente por tres centros penitenciarios diferentes durante el tiempo que estuvo entre rejas. Sin embargo, fue una etapa en la que no solo estuvo en la cárcel, si no que parte del tiempo lo pasó en el hospital debido a diferentes dolencias.

Tras recuperar su libertad, el empresario concedía una reveladora entrevista en la que contó algunos de sus problemas de salud. «De salud estoy regular, visitando hospitales y consultas médicas, saliendo adelante como puedo. Aparte de los problemas de corazón, que tengo colocados dos stent y he sufrido dos infartos, me descubrieron un cáncer de colon, del que me operaron, y parece que está paralizado (…). aparte de estar encarcelado, me vinieron todos los problemas de salud. Era un desasosiego continuo. Y, además, estuve cuarenta y cinco días ingresado en un hospital tras la intervención del cáncer de colon», dijo.